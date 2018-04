El jutge que va emetre el vot particular de 'la Manada' té «expedients oberts»

«Tots saben que el jutge González té algun problema singular», ha dit el ministre de justícia, Rafael Català

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha defensat aquest dilluns que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver exercit la seva «potestat disciplinària» contra el jutge Ricardo González, el magistrat que va emetre un vot particular –de més de 200 folis- demanant l'absolució dels cinc acusats de 'La Manada'. «Quan tots saben que aquest jutge té algun problema singular, em sorprèn que el CGPJ no actuï», ha assenyalat Catalá en una entrevista a la cadena Cope. El ministre de Justícia no ha volgut explicitar quins són aquests «problemes singulars» del magistrat Ricardo González però sí ha avançat que té alguns «expedients oberts». «Tots ho saben i em sorprèn la reacció de magistrats i fiscals», ha puntualitzat Català. Segons ha destapat OK Diario, el jutge que va sol·licitar l'absolució dels membres de 'La Manada' té dos expedients disciplinaris oberts, un molt greu, del mateix CGPJ per «excessiva dilació i dilació injustificada en la tramitació de les causes».«A Espanya tenim 5.500 jutges magnífics i molt professionals. Però, com en totes les corporacions, hi ha algunes persones amb dificultats. Si al Tribunal Superior de Justícia de Navarra coneixien aquesta situació, s'hauria d'haver actuat preventivament», ha sentenciat el ministre de Justícia, que considera que la 'indignació' de la societat s'ha produït –més que per la sentència- per les expressions utilitzades en el vot particular del jutge González, que assegura que en els vídeos i fotografies de la violació dels 'Sanfermines' no s'aprecien signes de violència sinó de «desinhibició total» en un ambient de «gresca i xerinola». A banda, el magistrat considera en la seva resolució particular que els gestos, expressions i sons de la víctima són fruit de «l'excitació sexual».Paral·lelament, el ministre Catalá nega que el govern espanyol estigui «legislant en calent» després que s'hagi demanat la revisió de la tipificació dels delictes sexuals al Codi Penal. «Jo soc partidari que les lleis s'adaptin a la realitat social. Si hi ha un desajust, s'ha de legislar per canviar-lo», ha corroborat el titular de Justícia. «Però no de forma precipitada ni des d'un punt de vista populista. Els experts en Dret Penal s'han de prendre el seu temps i els partits decidirem sobre les seves conclusions. Però jo no veig cap acció precipitada», ha insistit Català. «En matèria de fallides d'empreses hem reformat la llei concursal tres vegades durant la crisi», ha justificat el ministre de Justícia. «I en la lluita contra la violència cap a la dona em sembla aconsellable escoltar els experts i, si procedeix, canviar el Codi Penal», ha conclòs Català.