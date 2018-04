El govern espanyol rebaixa la xifra d'agents ferits l'1-O de 431 a 111

En la informació que han enviat als tribunals recullen que deu agents van estar de baixa per les lesions

20/04/2018

El govern espanyol ha rebaixat la xifra d'agents ferits l'1-O de 431 a 111. Així ho posa de manifest una resposta per escrit de l'executiu de Mariano Rajoy a una pregunta formulada pel senador d'HB-Bildu, Jon Iñarritu. El senador demanava que s'especifiqués el nombre de ferits, els motius i les lesions que figuraven als informes mèdics. En aquesta mateixa resposta, el govern espanyol reconeix que l'endemà del referèndum, el 2 d'octubre, el Ministeri de l'Interior xifrava en 431 el nombre d'agents «ferits de diversa consideració». En canvi, a la resposta –que data de 22 de març- rebaixa la xifra fins als 111 «contusionats». A més, apunta que deu d'ells van haver d'agafar la baixa. El govern informa que aquestes xifres s'han posat ja en coneixement dels tribunals i especifica la ubicació dels afectats.El mateix dia del referèndum, l'Estat comunicava que 33 agents havien estat ferits. L'endemà, el Ministeri de l'Interior elevava la xifra a 431. En canvi, quasi mig any més tard, ha comunicat als tribunals una xifra substancialment menor.En la resposta parlamentària al senador Iñarritu, el govern espanyol reconeix que hi va haver 111 policies «contusionats». A banda d'això, informa que el Servei Català de la Salut va emetre un informe sobre les persones ateses pels «incidents» de l'1-O, i diu que consten 11 atencions a agents espanyols i també a un mosso d'esquadra.En l'informe, també s'especifica la ubicació dels agents atesos mèdicament: 52 a la demarcació de Barcelona, 13 a Tarragona, 33 a Lleida i 13 a Girona. D'aquests agents només 10 van causar baixa per les seves lesions.