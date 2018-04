El PP minimitza l'impacte de la decisió alemanya i assegura que ni Puigdemont ni Sànchez poden ser candidats

Els populars admeten ara que serà complicat aprovar els pressupostos amb el 155 en marxa

Actualitzada 06/04/2018 a les 12:27

El PP minimitza l’impacte de la decisió de la justícia alemanya d’alliberar el president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, que segons fonts de la direcció del «a efectes pràctics no canvia res sobre la investidura». Els populars insisteixen que Carles Puigdemont «no pot ser investit» com tampoc ho pot ser, segons el seu parer, el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCAT), Jordi Sànchez, a la presó de Soto del Real des de fa 170 dies. Segons la direcció del PP, l’única via per fer efectiva una investidura és la designació per part de les forces independentistes d’un candidat «net», malgrat l’advertència del Comitè de Drets Humans de la ONU, que va instar l’Estat espanyol a garantir els drets polítics de l’expresident de l’ANC. Les mateixes fonts també admeten que l’alliberament de Puigdemont dificulta encara més l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018, que estan pendent del “sí” del PNB, pel fet que els nacionalistes bascos vinculen aquest vot a l’aixecament de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.Tot plegat a les portes d’una Convenció dels populars a Sevilla on els populars abordaran la situació política a Catalunya i hauran de donar una resposta política a l’alliberament de Puigdemont. De moment, l’executiu espanyol s’ha limitat a apuntar que «respecta» la decisió de la justícia alemanya, sense entrar en gaires matisos sobre el seu contingut i sobre els efectes que tindrà per a la seva estratègia contra el procés.Rajoy participarà almenys en cinc actes d’aquesta convenció, on un dels debats centrals porta per nom «Espanya: un gran país» que tindrà lloc dissabte a les 11.30 moderat per la vicesecretària d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, on intervindran la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, els ministres De la Serna i Méndez de Vigo, el vicepresident del Grup Popular Europeu Paulo Rangel i el president de Societat Civil Catalana José Rusiñol.