Els pressupostos de l'Estat destinen a Catalunya 1.349,59 MEUR en inversions per al 2018

Representa un 13,3% del total d'Espanya i són 200 milions més que el 2017, però encara per sota el pes de Catalunya al conjunt del PIB espanyol

Actualitzada 03/04/2018 a les 12:08

El projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2018 destina a Catalunya 1.349,59 MEUR en inversions, 200 milions d'euros més (17% més) que el 2017 (1.149,58 MEUR), segons consta a la documentació que el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha lliurat a la presidenta del Congrés, Ana Pastor. En total, l’executiu espanyol preveu gastar a Catalunya el 13,3% de la inversió al conjunt de l’Estat (13,4% al 2017 i 10,7% al 2016). Amb tot, la inversió de l'Estat a Catalunya per al 2018 continua per sota de la contribució del territori català al PIB estatal, que frega el 19%. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, oferirà aquest dimarts una roda de premsa on desgranarà aquestes inversions i oferirà una xifra que inclourà també les despeses d’empreses amb participació pública.El percentatge sobre el conjunt de l’Estat es manté malgrat que la xifra és superior a la dels pressupostos del 2017, que incorporaven promeses d’inversió de 1.149,58 MEUR a Catalunya, el 13,3% del total, mentre que el 2016 eren de 1.179,53 MEUR, el 10,7% del total. Unes quantitats encara superiors a les del 2015, quan l'Estat va destinar 1.072 MEUR a Catalunya, un 9,5% del total de l'Estat, i a les del 2014, quan la xifra va ser de 944,42 MEUR, el 9,6% del total. De fet, el 2014 les promeses d'inversió a Catalunya van caure un 25% en relació al 2013, quan van ser de 1.262,3 milions d'euros, un 11,9% del total.Catalunya és el segon territori que rebria més diners, per darrere d'Andalusia, que si s’aproven els comptes obtindrà 1.477,75 MEUR (el 14,6%), tal com es desprèn de la documentació dels pressupostos del 2018 feta pública aquest dimarts. En tercera posició hi ha la comunitat de Madrid (1.247,31 MEUR; l'12,3%) i en la quarta, Castella i Lleó (1.002,14 MEUR, l'9,9%). Segueix Galicia (936,79 MEUR; el 9,2%), el País Valencià (amb 740,36 MEUR; el 7,3%), Castella – la Manxa (589,40 MEUR, el 5,8%), el País Basc (509,05 MEUR; el 5%), Aragó (407,13 MEUR; el 4%), Extremadura (385,54 MEUR, el 3,8%), Múrcia (340,62 MEUR, el 3,4%), Canàries (281,54 MEUR, el 2,8%), Cantàbria (272,09 MEUR; el 2,7%), Astúries (232,82 MEUR; el 2,3%), Balears (171,67,05 MEUR, l'1,7%), Navarra (56,44 MEUR, el 0,6%), La Rioja (63,2 MEUR; el 0,6%), Melilla (37,86 MEUR; el 0,4%), i Ceuta (27,17 MEUR; el 0,3%). En total la inversió de l’Estat és de 14.823,03 milions d’euros.Segons Montoro aquests són uns pressupostos «fortament compromesos amb la creació d’ocupació i el creixement econòmic» pensats especialment «per als pensionistes, els servidors públics» i amb «més recursos per a l’educació, la sanitat i els serveis socials». Per això ha demanat als grups polítics que «propiciïn» amb el seu vot l’aprovació dels pressupostos. «Aquests pressupostos tenen un gran valor polític i el govern buscarà el suport de la resta de grups parlamentaris», ha dit.