L'Estat assegura que «no intercedirà» en l'extradició de Puigdemont perquè les gestions són entre autoritats judicials

El portaveu del govern espanyol rebutja els talls de carreteres i manifestacions perquè són «enormement negatives per als catalans»

Actualitzada 27/03/2018 a les 15:23

Crítica a les mobilitzacions

Valoració del ple

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Ménez de Vigo, ha assegurat que no hi haurà ingerències polítiques en l'extradició de Carles Puigdemont i que «Espanya no intercedirà» perquè les gestions es fan entre autoritats judicials. «L'ordre s'executa entre autoritats judicials sense intervenció dels polítics», ha defensat. D'altra banda, ha dit que les manifestacions i talls de carreteres que s'han viscut a Catalunya des del diumenge són «enormement negatius pels catalans» i els ha rebutjat. «Són grups violents que intenten alterar la pau social, si continua és mala notícia però el govern [espanyol] està disposat a que no passi», ha manifestat. Méndez de Vigo ha tret pes a la decisió de l'ONU d'admetre a tràmit la demanda de Puigdemont per protegir els seus drets polítics. «No és un òrgan jurisdiccional», ha dit el portaveu, que avança, però, que enviaran tota la informació que se'ls sol·liciti. Fonts de la Moncloa apunten que el govern espanyol no estudia emprendre cap mesura de cara al ple de dimecres perquè la proposta de resolució que es vota és de «caràcter simbòlic».Méndez de Vigo considera que es donen tots els requisits perquè l'euroordre sigui efectiva i Puigdemont sigui lliurat a la justícia espanyola. Reconeix, però, que si Puigdemont es nega a l'extradició el procés es pot allargar a un màxim de 60 dies (més 30 dies més de pròrroga) i ha posat de manifest que Alemanya va ser el país que, segons les darreres dades de 2015 va tramitar més processos d'aquest tipus: 1.610. També ha dit que, des del Tractat d'Amsterdam de 1997, s'han «suprimit» els asils entre membres de la UE.A més, ha dit que la situació l'han de clarificar els jutges, que la situació està «enormement clara» i «Espanya no intercedirà». «Estarem amb el que diguin les autoritats judicials», ha manifestat.Sobre la detenció de Puigdemont, ha afirmat que tant ell com la resta de processats que són fora de l'Estat «estan a mans exclusivament de la justícia». Ha insistit que cap d'ells està perseguit «per les seves idees» sinó per les «greus actuacions contràries a l'estat de dret». A més, ha dit que tots ells van ser «advertits reiteradament que les actuacions delictives que emprenien tindrien conseqüències».Davant les dificultats per investir president, Méndez de Vigo critica que les forces independentistes no ho hagin aconseguit tres mesos després de les eleccions. «Només s'ha presentat un candidat i no ha estat capaç de reunir els vots necessaris», ha manifestat. A més, diu que tots els candidats que es van presentar a les eleccions del 21-D sabien que estaven investigats en aquesta causa per rebel·lió. «No poden presentar-se como a víctimes perquè la situació la van propiciar ells», ha subratllat.Ha remarcat que el 155 es mantindrà «per seguir velant pels drets i les llibertats» dels catalans i ha avisat que el rellotge ja comença a córrer. Preguntat sobre si creuen que hi haurà eleccions, Méndez de Vigo ha instat les forces independentistes a posar-se d'acord per proposar un candidat «net de causes judicials».A més, també ha dit que les manifestacions i talls de carreteres de les darreres hores són «enormement negatius» per als catalans. «Són grups violents que intenten alterar la pau social», ha valorat el portaveu, que considera que és una «mala notícia» que s'estiguin produint però ha garantit que l'Estat està disposat a que «no passin». «No és una contribució positiva al que necessita Catalunya, on cal que s'eliminin tensions», ha manifestat.Sobre la decisió de l'ONU d'admetre a tràmit la demanda de Puigdemont per protegir els seus drets polítics, el portaveu de l'executiu ha recordat que no és un òrgan jurisdiccional i que, per tant, les seves decisions no són vinculants. «La situació de Puigdemont és clara, és un fugit de la justícia que va marxar per eludir els tribunals i que està detingut en virtut d'una euoordre», ha manifestat. Tanmateix, ha avançat que enviaran a l'ONU tota la informació que se'ls sol·liciti (tenen sis mesos per fer-ho).El portaveu del govern també ha respost preguntes sobre el ple convocat el dimecres al Parlament per votar una proposta de resolució per «garantir» els drets polítics de Puigdemont, Sànchez i Turull.Méndez de Vigo ha evitat entrar en valoracions perquè, segons diu, «el govern espanyol respecta l'autonomia parlamentària». Tot i això, ha dit que els agradaria que fos un ple «en positiu». «Ja saben que no poden contradir dacions del Tribunal Constitucional i les conseqüències que això pot tenir», ha alertat. Tanmateix, fonts de la Moncloa apunten que si només s'aproven propostes de resolució no cal emprendre cap tipus de mesura perquè són «decisions simbòliques».