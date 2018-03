Cs anuncia un acord amb el PP per donar suport als pressupostos generals de l'Estat del 2018

L'executiu de Rajoy presenta els comptes a un Consell de Ministres extraordinari demà però per al tràmit d'aprovació al Congrés li cal el suport del PNB

Algunes mesures

Suport insuficient

El president de Cs, Albert Rivera, ha anunciat que han tancat un acord amb el PP per donar suport als pressupostos generals de l'Estat del 2018. Cs i el PP ja havien tancat un principi d'acord fa uns mesos però el suport de la formació taronja estava en entredit, especialment per la investigació d'una senadora del PP relacionada amb la trama 'Púnica', Pilar Barreiro. Ara que ha marxat al grup mixt, les negociacions s'han aplanat i Rivera ha confirmat el suport de la formació taronja a la proposta del govern espanyol. Entre d'altres, Rivera ha explicat que l'acord inclou una setmana més de permís de paternitat, la ja anunciada rebaixa fiscal en l'IRPF o un complement salarial per a joves amb contracte de formació, entre d'altres. El govern espanyol aprova els pressupostos en un Consell de Ministres extraordinari aquest dimarts però pel tràmit definitiu al Congrés encara necessita el suport del PNB per aprovar-los. Des de la formació basca, mantenen que fins que el 155 estigui en vigor, el PNB no es planteja obrir una negociació pressupostària.El president de Cs ha anunciat des del Congrés l'acord amb el PP pels pressupostos del 2018. El govern espanyol ha hagut de prorrogar els comptes del 2017 perquè encara no ha pogut aconseguir els suports necessaris. Cs i PP van tancar un principi d'acord fa uns mesos però, fins ara, l'acord no s'ha donat per tancat.Un dels principals esculls era la imputació d'una senadora del PP, Pilar Barreiro, que ha declarat implicada per la trama 'Púnica' (tot i que la Fiscalia ha demanat l'arxiu del cas). La senadora, finalment, va fer un pas al costat divendres passat i ha marxat al grup mixt, desencallant l'acord entre Cs i PP. Els de Rivera havien posat com a condició que el PP apartés la senadora, seguint l'acord de legislatura que recollia que cap càrrec investigat per corrupció podia mantenir-se actiu.Rivera ha anunciat que, entre d'altres, el principi d'acord suposa que el PP «hagi canviat de política». «Han acceptat el que no volien: que calia abaixar impostos a la classe treballadora», ha manifestat Rivera, que apunta que la rebaixa de l'impost de l'IRFP farà que els treballadors que cobren menys de 17.000 euros tinguin «entre 30 i 60 euros a la butxaca».També ha anunciat un complement salarial per als joves amb contractes de formació, que aniria a càrrec del fons de garantia juvenil de la UE i que, per tant, no tindria impacte en els PGE. Segons Rivera, ajudarà 600.000 joves.També ha manifestat que l'acord permetrà créixer les pensions, i fent que entre 7,2 milions i 9 milions de pensionistes vegin incrementar les pensions per sobre de l'IPC. Així mateix, també s'incrementaria una setmana el permís de paternitat.Tot i l'acord assolit entre les dues formacions, el govern espanyol no té encara suport suficient per aprovar els comptes. El dimarts ha convocat un Consell de Ministres extraordinari per presentar els comptes i, posteriorment, els haurà de portar al Congrés.El PP, però, no té suport suficient per aprovar els números a la cambra baixa. Li manca el suport del PNB (que li havia facilitat l'aprovació dels comptes anteriors). Fonts del PNB mantenen que mentre que el 155 estigui en vigor a Catalunya «no es plantegen ni obrir una negociació pressupostària». «Amb la gravetat de la crisi política actual i amb la gravetat de la situació legal, jurídica i humana de representants de la ciutadania de Catalunya ens sembla fins i tot frívol i irresponsable parlar de pressupostos», apunten aquestes fonts.