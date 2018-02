Santiago Sierra exposa una reproducció de les seves obres a Madrid i demana l'alliberament dels presos polítics

L’artista madrileny reivindica que «es deixi de perseguir els treballadors culturals»

Actualitzada 26/02/2018 a les 20:20

L’artista Santiago Sierra ha participat aquest dilluns a l’acte Presos polítics a l’Espanya contemporània que havia de tenir lloc en el marc de la Fira ARCO de Madrid i que fruit de la censura de la seva obra no es va poder celebrar. A l’acte, on s’hi ha pogut veure una reproducció dels retrats de Jordi Sànchez i Oriol Junqueras entre altres persones que es troben a presó per qüestions polítiques a l’Estat, ha defensat que tots ells encaixen en les condicions que imposa l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que entre altres implica que les detencions es produeixin per motius relacionats amb la llibertat d’expressió, polítics o desproporcionats, discriminatòria o fruit d’un procediment irregular connectat amb motius polítics. «Totes les persones que estan aquí compleixen un o diversos motius», ha afirmat abans de demanar que «s’alliberi els presos polítics i que es deixi de perseguir els treballadors culturals d’una vegada».Sierra ha exposat la reproducció de les seves obres a Madrid abans que les autèntiques es puguin veure a partir del 7 de març al Museu de Lleida. L’artista, que no descarta una segona entrega de retrats amb altres presos polítics, ha pres la paraula a un acte amb prop de 200 persones que ha tingut lloc a la Fundació d’Estudis Llibertaris Anselmo Lorenzo. La reproducció es desplaçarà després a València i previsiblement a altres punts de l’Estat.Sierra ha apuntat que és conscient que la seva peça no hauria tingut probablement cap tipus d’eco si no hagués inclòs el tema català, però ha recordat que més enllà dels ‘jordis’ hi ha altres persones empresonades per motius polítics a l’Estat.A l’acte hi ha estat presents diversos representants de l’esquerra alternativa espanyola com Víctor Jiménez, membre del Sindicat Andalus de Treballadors, o Pablo Mayoral, de L Comuna Expresos del Franquismo, que ha criticat la censura «injustificable» de l’Estat i els intents dels «grans mitjans de comunicació» de «silenciar» la «persecució» i la «repressió generalitzada».També han estat presents a l’acte diversos representants de Red Jurídica Cooperativa, Madres contra la Represión, No Somos Delito i CNT, a més del cantant de Def Con Dos, Cñesar Augusto Montaña, que va ser condemnat a un any de presó per enaltiment del terrorisme a twits que va publicar entre 2013 i 2014.