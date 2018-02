ARCOmadrid retira una obra sobre presos polítics

La junta d’Ifema ha avalat la decisió del president del comitè executiu de retirar l’exposició de Santiago Sierra

Actualitzada 21/02/2018 a les 16:20

La junta d’Ifema ha avalat la decisió del president del comitè executiu de retirar l’obra de Santiago Sierra Presos polítics a l'Espanya contemporània, de la Fira Internacional d'Art Contemporani ARCOmadrid. L'obra de Sierra incloïa els rostres pixelats del vicepresident destituït pel 155 Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, pretenia denunciar l'existència de «presos polítics» a l'Estat. La reunió s’ha celebrat a instàncies de l’Ajuntament de Madrid, que s’ha mostrat molt contrari a la decisió i ha demanat una rectificació. Així, el coordinador general d’alcaldia i vicepresident d’Ifema, Luis Cueto, ha reiterat que el consistori madrileny «no comparteix la decisió presa de manera unilateral pel president» i defensa la «llibertat d’expressió i creació per sobre de tot».Així mateix, des de l’Ajuntament de Madrid, es referma el compromís amb la «llibertat artística» com a un dels valors fonamentals en una fira d’art contemporani que, al llarg de 37 edicions, considera que ha esdevingut un referent a nivell internacional i un aparador de la seva activitat.L'obra es tracta d'un treball de l'artista Santiago Sierra que s'havia d'obrir al públic a partir d'aquest dimecres fins el 25 de febrer a l'estand de la galeria Helga de Alvear.La peça també inclou altres casos, 24 en total, com els joves d'Alsasua, els titellaires de Madrid empresonats el 2016 directius d'Egin o simpatititzants del 15-M que van participar en piquets informatius de la vaga general del 29-M del 2012, acompanyats d'una breu llegenda que explica cada cas, que tot i que no en publica la identitat, són fàcilment identificables.