Són 400.000 euros per cupó

Redacció

Actualitzada 01/01/2018 a les 15:39

El Sorteig de Nadal de l'ONCE ha acabat amb el 21993 com a primer premi, el qual reparteix 400.000 euros per cupó.



El segon premi és el 04577, amb 40.000 euros per butlleta, mentre que el tercer, amb 20.000 euros de premi, ha estat el 95209.



També hi ha premis als números anterior i posterior als tres primers premis, així com 150 extraccions especials de 5 xifres, amb 100 euros al cupó.