El Tribunal de Comptes posa en dubte els números de vuit formacions polítiques

Es tracta de Ciutadans, Convergència, Esquerra Unida, Compromís, Aralar, EH Bildu, Eusko Alkartasuna i el Partit Aragonès

Actualitzada 30/12/2017 a les 22:30

El Tribunal de Comptes ha posat en dubte la comptabilitat que Ciutadans ha presentat del 2015. Tampoc han rebut l'aval d'aquest organisme formacions com Convergència, Esquerra Unida, Compromís, Aralar, EH Bildu, Eusko Alkartasuna i el Partit Aragonès.



En el cas de la formació taronja, l'informe del Tribunal de Comptes veu nombroses deficiències en els seus comptes, que exclouen ingressos dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes, les Corts de Castellà i Lleó i l'Assemblea d'Extremadura, i que tampoc inclouen l'activitat econòmico-financera dels grups polítics de 574 entitats locals. Els comptes de Cs també reflecteixen pagaments irregulars de despesa electoral que no han estat comptabilitzats, com 161.000 euros de les campanyes d'Andalusia i Múrcia.



El Tribunal de Comptes ha emès una opinió desfavorable sobre set formacions el 2014: Esquerra Unida, Compromís, Aralar, Coalició EH Bildu, CDC, Eusko Alkartasuna i Partit Aragonès. I puja fins a nou el 2015, any en què s'hi afegeixen Ciutadans i la federació EH Bildu. L'organisme, que fiscalitza l'activitat econòmica dels partits, ho atribueix a les limitacions «d'abast o a la importància qualitativa de les excepcions posades de manifest».



El Tribunal de Comptes ha emès una opinió favorable de 20 formacions polítiques respecte al 2014 i de 29 respecte a l'exercici del 2015, que inclouen el PP, el PSOE i Podem. En canvi, no s'ha emès una opinió sobre els estats comptables d'Unió Democràtica ni tampoc d'UPyD.



El deute amb entitats de crèdit del conjunt de formacions polítiques va pujar a finals del 2015 a 233,3 milions, el 2014 era de 193,9 milions. Sis formacions polítiques tenien un patrimoni net negatiu, com ara ICV, Unió Democràtica i CiU.