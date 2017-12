Una proposta per imposar el castellà a les aules rep 30.000 firmes a Madrid

La iniciativa vol «blindar» el castellà a escoles i institucions públiques arreu d’Espanya

Redacció

Actualitzada 09/12/2017 a les 12:51

En un sol dia a Madrid, la plataforma ‘Hablamos Español’ va aconseguir recollir 30.000 firmes per tal de portar al Congrés una proposta que permeti «blindar el castellà a les escoles i institucions públiques» de tot l’Estat. La iniciativa necessita 500.000 signatures per tal que es presenti al Congrés i pugui ser aprovada i els seus promotors creuen que ara s’inicia un període clau gràcies a la futura derogació de la LOMCE.



La recollida de firmes es va iniciar a Madrid aquest divendres 8 de desembre, i la plataforma encarregada de la proposta ja preveu estendre’s a tota Espanya començant per Barcelona. La directora de la plataforma, Gloria Lago, assegura que els ciutadans de l’estat cada vegada estan «més conscienciats del problema lingüístic que hi ha en moltes comunitats». La mateixa Lago explica que la proposta de llei impulsada per la seva plataforma vol «garantir que tots els nens d’Espanya puguin estudiar en castellà si ho desitgen i que els castellanoparlants de totes les comunitats autònomes tinguin els mateixos drets lingüístics».



No hi ha cap mena de dubte que un dels principals focus d’aquesta proposta rau en l’escola catalana, però Lago també l’estén a d’altres comunitats on el castellà conviu amb altres idiomes: «A Catalunya ja no es pot estudiar cap assignatura en castellà, al País Basc s’entorpeix l’elecció de la línia en la nostra llengua; a Balears, Galicia o la Comunitat Valenciana s’aproven normes que l’eliminen d’assignatures clau». A més Gloria Lago sentencia afirmant que rere la promoció i conservació de llengües com el català, el basc o el gallec «hi ha interessos polítics i econòmics».