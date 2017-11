El Govern garanteix que tothom pugui tenir un compte bancari

El client tindrà coneixement de les comissions que paga i la comparació del recàrrec que aplica cada entitat

24/11/2017

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres una norma que garanteix el dret universal d'accés a un compte bancari bàsic, que ha de proporcionar una sèrie de serveis com són la domiciliació de rebuts, ús de targetes o transferències.



Per a tots els comptes, la norma, que trasllada una directiva europea, facilita al client el coneixement de les comissions que paga i la comparació, a través de la web del Banc d'Espanya, del recàrrec que aplica cada entitat per millorar la transparència.



Encara que aquest compte bancari pot arribar a ser gratuït, el Ministeri d'Economia s'encarregarà de fixar una comissió màxima, «raonable», segons han explicat fonts del departament que dirigeix Luis de Guindos.



A més d'aquest reial decret llei, la reunió de ministres ha servit per donar llum verda a un altre que obliga a les grans empreses a informar d'aspectes socials, diversitat, mediambientals, respecte als drets humans i lluita contra la corrupció dins de l'informe de gestió que acompanya als comptes anuals.