Sáenz de Santamaría: ERC, PDeCAT i la CUP són «els partits més anticatalans»

La vicepresidenta assegura que «el vot en contra de la candidatura de Barcelona ha estat el dels independentistes»

Actualitzada 21/11/2017 a les 18:35

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dimarts des del Senat que el fracàs de la candidatura de Barcelona per acollir la seu de l’Agència Europea del Medicament és fruit del procés independentista. «El vot en contra de la candidatura de Barcelona ha estat precisament el dels independentistes», ha afirmat Sáenz de Santamaría, que s’ha preguntat com es pot defensar una candidatura com aquesta «quan l’exconseller de Sanitat està fugat de la justícia, i l’expresident Puigdemont es dedica des de Brussel·les a convocar actes contra la UE». «Ells han estat els autèntics causants del dany immens que s’ha fet a Catalunya», ha dit abans d’insistir que «el deteriorament de la convivència és gran», però se solucionarà explicant «la veritat» i posant en evidència «l’egoisme» dels independentistes, que van «mentir» sobre els efectes sobre l’economia i les inversions.



Segons la vicepresidenta, els independentistes «van portar els problemes de les institucions als carrers de Catalunya i a les cases dels catalans» i ara «haurem de treballar molt per revertir aquest dany». Per aquest motiu ha afirmat que «els partits independentistes són avui els partits més anticatalans», perquè «han fet mal a Catalunya en nom de la pròpia Catalunya» i això cal «explicar-ho sempre».



La vicepresidenta ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador de Ciutadans, Xavier Alegre, que s’ha mostrat «trist» pel fet que Barcelona no hagi aconseguit ser la seu de l’Agència Europea del Medicament producte «de la inseguretat jurídica». Ha assegurat que la convocatòria de les eleccions ha estat una mesura «encertada» però ha insistit que «segueix havent-hi una escletxa a la convivència a Catalunya».