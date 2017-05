Ajudes de fins a 10.800 euros a joves per la compra d'habitatges

Els ajuts estatals tindran un límit del 20% del preu d'adquisició i van dirigits a persones de fins 35 anys

04/05/2017

El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, que té un enfocament «clarament social», contempla fins 10.800 euros per ajudar als joves a adquirir un habitatge, ha avançat avui el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.



D’aquesta ajuts, que tindran un límit del 20% del preu d’adquisició, es podran beneficiar joves de fins 35 anys, ha detallat el ministre en la presentació del pla, l’esborrany del qual s’entregarà demà a les comunitats autònomes i al sector que podran fer les seues aportació al mateix fins el 30 de maig.



Així, Foment espera iniciar la tramitació del reial decret el pròxim 1 de juny, perquè el pla entri en vigor l’1 de gener de 2018.



Així mateix, s’incorpora al pla un programa que habilita la posada a disposició dels habitatges desocupats de la Sareb i les entitats financeres, perquè les comunitats autònomes puguin llogar-les a persones que es trobin en situació de desnonament del seu habitatge habitual.



El pla preveu que l’Estat i les autonomies assumeixin el pagament d’entre 150 i 400 euros de lloguer a persones desnonades o col·lectius vulnerables, amb una aportació del 80 % del ministeri i del 20% de les administracions autonòmiques.



El termini d’aquests ajuts serà de dos anys, que són «perfectament» prorrogables a uns altres dos més si així ho determinen els criteris dels serveis socials de la comunitat autònoma o de l’ajuntament, ha afegit el ministre.



Altra de les novetats del pla és l’increment de 600 a 900 euros (en casos justificats) de l’import màxim dels ajuts per a lloguers o la introducció de mecanismes que facilitin la concessió de préstecs per les entitats financeres a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana o rural, entre altres mesures.



Del programa d’ajuda al lloguer d’habitatge es podran beneficiar persones amb ingressos inferiors a 3 IPREM (532,51 euros mensuals en 14 pagues).



L’import màxim serà del 40% de la renda de lloguer, amb la qual cosa se suprimeix el límit de 2.400 euros a l’any del pla 2013-2016, a més que s’incrementa el termini de l’ajuda fins 3 anys, en tant que en el cas dels joves arribarà fins el 50 % del lloguer mensual.



En relació amb persones grans, hi ha dos programes previstos que contemplen ajuts de caràcter directe i altres a la promoció d’edificis i complexos residencials que expliquen|compten amb instal·lacions comunes adequades per a gent major de 65 anys.



Quant al programa de foment del parc d’habitatges, amb la qual cosa s’espera que Espanya pugui atansar-se a la mitjana europea del 30 % de la població que resideix en habitatges llogats davant el 21,8 %, s’amplia l’objecte d’ajuts al sector privat, quan en l’anterior pla només s’admetien actuacions per a habitatges de titularitat pública.



També s’incrementa l’import d’aquests ajuts fins un màxim de 350 euros per metre quadrat útil i el límit d’ingressos dels inquilins (fins 4,5 IPREM) i el preu màxim del lloguer (fins 7 euros al mes per metres quadrat) respecte a l’anterior pla.



El pla inclou, a més, ajuts per a obres de millora de l’eficiència energètica i de l’accessibilitat, així com per a obres de conservació en edificis residencials i, per primera vegada, també en unifamiliars.



En el nou pla es permet a les comunitats autònomes la concessió d’una ampliació sense límit de la suspensió del període d’amortització dels préstecs convinguts acollits a plans estatals anteriors durant un termini màxim de 3 anys.



De la Serna ha avançat, així mateix, que, paral·lelament, s’està treballant en arribar a un acord amb entitats financeres perquè concedeixin préstecs a actuacions de rehabilitació, cobrint els riscos amb garanties del Banc d’Inversions (BEI).