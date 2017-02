Una dona de 64 anys dóna a llum bessons per cesària després d'una fecundació in vitro

La pacient i els dos nadons, nen i nena, es troben en perfecte estat de salut, segons informa l’HospitaL Recoletas de Burgos

Redacció

15/02/2017

Una dona de 64 anys, M.I.A, ha donat a llum bessons mitjançant cessària programada a l’Hospital Recoletas de Burgos després de sotmetre’s a un tractament de fecundació in vitro als Estats Units.



Es tracta d’un cas excepcional no només a Castella i Lleó, sinó també a Espanya, en ser una de les poques dones que, després de superar la barrera dels 58 anys, ha aconseguit portar l’embaràs gemelar a terme, ha assenyalat el centre hospitalari en un comunicat. La pacient, mare per segona vegada, i els dos nadons, nen i nena, es troben en perfecte estat de salut després de la intervenció, que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda.



Aquesta va ser duta a terme per un equip multidisciplinari del centre format per dos ginecòlegs, altres tants pediatres, dos llevadores i tot l’equip d’infermeria i auxiliar necessari per a una operació d’aquesta magnitud.



Els especialistes van optar per una cesària programada, generalment indicada en aquests casos per als embarassos múltiples de bessons.



M.I.A ja va donar a llum a l’Hospital Recoletas de Burgos la seva primera filla fa sis anys.



El mes d’octubre passat, Lina Álvarez, de 62 anys, donava a llum una nena després de sotmetre’s a un tractament de fertilitat. Aquesta doctora de Lugo s’havia quedat embarassada deu anys després de tenir el seu segon fill, gestat també per fecundació assistida. Lina té a més un altre fill de 27 anys, amb paràlisi cerebral.