Mor Bimba Bosé als 41 anys, víctima d'un càncer

L'artista i model patia la malaltia des de fa més de dos anys

23/01/2017

La cantant, model i artista Bimba Bosé, de 41 anys, ha mort aquest dilluns, a Madrid, després d'una llarga lluita contra el càncer de mama, una malaltia que patia des de fa més de dos anys. Envoltada de les seves filles i família més propera, la neboda del cantant Miguel Bosé i filla de Lucía Dominguín Bosé ha mort a l'Hospital Ramón y Cajal, on va ingressar dimarts passat procedent de Sotogrande (Cadis), on vivia retirada des de feia uns mesos.



L'artista, que sofria metàstasi en ossos, fetge i cervell, va confirmar la seva malaltia, al maig de 2014, amb una fotografia en el seu perfil de Facebook, en la qual apareixia amb un mocador que cobria el seu cap, senyal del tractament al que s'estava sotmetent. Durant la malaltia, contra la qual va lluitar al costat de la seva actual parella, el també model i DJ anglès Charlie Centa, la musa del modista David Delfín, sempre va mantenir una actitud positiva i va continuar treballant durant tot el temps que va poder, sense perdre el somriure, convençuda que venceria al càncer.



La néta del torero Luis Miguel Dominguín, que al maig de 2014 es va sotmetre a una mastectomia de la mama esquerra, va desfilar mesos després, al setembre d'aquest any, a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid per al dissenyador David Delfín, amb diversos models que evidenciaven la pèrdua del pit. La cantant, que va exercir la seva professió de model fins al passat estiu, era mare de dues filles, Daura i June, de 13 i 5 anys, fruit de la seva relació amb Diego Postigo.