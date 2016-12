Els nens i nenes espanyols, els europeus que més es perden per Nadal

Un estudi de Jetcost revela quins són els llocs on més s’acostumen a perdre els infants

Redacció

Actualitzada 24/12/2016 a les 19:31

Durant les festes de Nadal és molt freqüent visitar places o centres comercials amb grans riuades de gent, ja sigui al propi poble o ciutat o a una localitat on s’hi va de vacances. Són unes dates en les que les sortides familiars acumulen més episodis de nens i nenes que es perden degut a les acumulacions de gent que es produeixen. Així ho ha determinat un estudi de Jetcost, empresa que compara llocs de viatge i ofereix serveis de lloguer de vehicles. El mateix estudi, això sí, tranquil·litza dient que el més comú és que l’infant perdut acabi trobant la seva família en menys de 10 minuts.



Aquest estudi va més enllà i analitza quins són els països europeus en els que és més freqüent que les famílies es perdin duran les festes nadalenques. Jetcost va realitzar l’estudi entre 3.000 pares i mares de diferents estats d’Europa, que tinguessin al menys un fill d’entre 3 i 10 anys i que haguessin anat de vacances per Nadal al menys una vegada en els últims dos anys.



Segons les dades de l’enquesta, els espanyols lideren les llistes de nacionalitats que més sovint perden un membre de la seva família amb un 22%, seguits pels italians (20%), els alemanys (19%), els portuguesos (18%) i el britànics (16%). Les famílies franceses, amb un 12%, són les que tanquen aquest curiós rànquing.



A més, Jetcost va preguntar a les famílies que havien perdut algun dels seus fills o filles quin era el lloc on havia ocorregut, per tal d’elaborar una altra llista. El més comú durant les festes de Nadal és que els fills es perdin al centre comercial o al mercat de la plaça d’alguna localitat, així com la cavalcada dels Reis, ja que són els llocs i actes on s’acumula més gent. Les famílies també van reconèixer que als parcs de Nadal i al propi hotel de vacances també havien perdut algun dels seus membres.



Per sort, la durada màxima de l’absència d’un fill o filla dels enquestats no va superar els 8 minuts. Segons l’estudi de Jetcost, un 68% dels enquestats truquen a amics o altres membres de la família quan es perden, mentre que un 41% recorre a desconeguts. L’estudi revela que només el 10% acaba acudint a la policia o a membres de seguretat. Gairebé la meitat de les famílies van reconèixer que no recorren a la policia perquè es senten avergonyits.