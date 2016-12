Les últimes dades del Poder Judicial destaquen un augment d'un 14% en les denúncies per violència de gènere

EFE

Actualitzada 19/12/2016 a les 19:40

Set de cada deu judicis per violència de gènere van acabar amb condemnes als maltractadors, segons les últimes dades del Poder Judicial, que destaquen un augment en un 14% de les denúncies per violència de gènere i d'un 3% de les ordres de protecció.



L'estadística feta pública aquest dilluns per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) del tercer trimestre de 2016 registra 36.000 víctimes de violència masclista en 38.402 denúncies presentades en els òrgans judicials de l'Estat.



Comptabilitzant els tres assassinats de dones aquest cap de setmana (un a la Pobla de Mafumet i dos a Galícia), serien 51 les dones mortes en el que va d'any si es confirmen els nou casos que estan sent investigats. Segons les dades del CGPJ, el percentatge de condemnes sobre el total de sentències dictades va ser d'un 69,5%, que suposa un increment interanual de més de 5 punts, ja que en el mateix trimestre de l'any anterior la xifra de condemnes va ser d'un 64,1% del total de sentències.



En total, els jutjats i tribunals van dictar en aquest tercer trimestre de l'any 10.570 sentències penals, de les 7.344 que van ser condemnatòries i 3.226, absolutorias.