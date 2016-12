Cada vegada planifiquem les pensions més tard

Molts espanyols creuen que els seus ingressos es veuran afectats quan deixin de cotitzar però no comencen a estalviar fins als 43 anys

EFE

Actualitzada 08/12/2016 a les 18:01

L'edat mitjana a la qual un espanyol es planteja començar a estalviar per a la seva jubilació és als 43 anys, ja que la majoria assenyalen motius com l'absència de necessitat, la falta d'interès, la impossibilitat d'estalviar per endavant o la llunyania en el temps, segons l'estudi 'Previsió Social Empresarial i Jubilació a Espanya: empleats'. Així, el 56% dels participants en aquesta enquesta és conscient que els seus ingressos es ressentiran després de la seva jubilació, encara que només un 41,5% contracta algun producte complementari, mentre que un 6,5% diu tenir un reforç per part de la seva empresa.



Els dubtes sobre la supervivència del sistema públic de pensions comencen a preocupar als espanyols, que en molts casos desconeixen qüestions com la quantia de la seva pensió, l'edat a la qual han de començar a estalviar o en quin tipus de productes invertir. Una enquesta elaborada per la patronal Inverco mostra que els plans de pensions mixts seran els més demandats a final d'any.



Els experts recomanen estudiar quin és el pla més adequat a cada perfil i establir «els diferents objectius d'estalvi i inversió i haver calculat el capital que es va a necessitar al moment de la jubilació», com expliquen des de Deutsche Bank, i recorden que «la inversió en plans ha de ser més conservadora com més a prop estigui del moment de la jubilació». A més, adverteixen que és necessari revisar el pla de forma regular o en funció de les necessitats personals, per «assegurar-se que, amb el pas del temps, el pla de pensions se segueix adaptant al seu horitzó temporal».



Per la seva banda, des de la gestora GVC Gaesco coincideixen amb aquesta idea i reconeixen que al llarg de la vida «és probable que interessi canviar el pla» i, també, aposten per la diversificació i la combinació de «plans amb diferents nivells de risc, rendibilitat i liquiditat, amb diferents categories d'actius i diversificant estils de gestió». Una altra de les preocupacions que es presenten és la manera en la qual es realitzen les aportacions, que ha de ser «de forma coherent i disciplinada» perquè el capital vagi «revaloritzant-se a poc a poc durant més temps», segons apunta l'entitat alemanya.



Pel que fa a la fiscalitat dels plans, des de GVC Gaesco comenten que rescatar-ho d'una sola vegada i en forma de capital «pot incrementar el tipus impositiu de forma substancial», per la qual cosa aposten per una planificació fiscal per optimitzar-ho. Deutsche Bank destaca que «les aportacions a plans redueixen la base liquidable general de l'IRPF, amb el límit de 8.000 euros anuals o del 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques».



Els espanyols tampoc estan conscienciats de l'edat a la qual han de començar estalviar i ho retarden fins als 43 anys, segons Nationale Nederlanden, encara que els experts de GVC Gaesco recomanen començar als 30 anys, ja que «les futures pensions públiques seran bastant inferiors a les actuals». No obstant això, el major obstacle al qual s'enfronten és a la dificultat per estalviar o realitzar aportacions periòdiques al pla, però seria convenient destinar uns 60 euros mensuals, «perquè amb poc esforç puguem acumular un gran capital». Convé recordar que els plans de pensions tenen una comissió anual màxima de gestió de l'1,5% del patrimoni del pla i una comissió de dipòsit màxima del 0,25%.