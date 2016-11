Finalment les revàlides no tindran efectes acadèmics

La prova de final de Batxillerat serà similar a l'actual Selectivitat

EFE

Actualitzada 28/11/2016 a les 19:42

El Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes han acordat, aquest dilluns, reformar les revàlides per deixar-les sense efectes acadèmics i que la de Batxillerat, que servirà per entrar a la Universitat, sigui similar a l'anterior Selectivitat. El Consell de Ministres aprovarà un reial decret-llei, ha explicat el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, perquè l'avaluació final de Primària sigui mostral (no obligatòria per a tots els alumnes) i de diagnòstic, sense perjudici i que les comunitats decideixin que sigui censal als seus respectius territoris.



Igualment la d'ESO, que no tindrà efectes acadèmics ni per aconseguir el títol de Secundària Obligatòria, serà mostral i de diagnòstic. Els alumnes de FP bàsica tampoc necessitaran realitzar la prova d'ESO per aconseguir-ne el títol, sinó que el professorat considerarà si reuneixen les condicions per a això.



A més, el títol d'ESO serà «únic», amb els mateixos efectes, sigui quin sigui l'itinerari acadèmic triat pels alumnes a quart d'ESO. La prova de Batxillerat servirà per regular l'accés a la Universitat, serà sobre les assignatures troncals de Selectivitat i se superarà amb una nota mitjana de 4.