La mort per coma etílic d'una nena de 12 anys a Madrid posa en alerta a les autoritats sanitàries

L'edat mitjana d'inici en el consum d'alcohol se situa en els 13,9 anys

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 17:35

La mort d'una nena de 12 anys per un coma etílic destapa la forma en que molts menors entenen l'oci i la diversió, basats en el consum d'alcohol, una «droga legal» cap a la qual la societat mostra excessiva tolerància.



El Ministeri de Sanitat va realitzar una enquesta (Estudes 2014-2015) sobre l'ús de drogues al nostre país, que va obtenir xifres alarmants: el 80 % dels nois i noies espanyols d'entre 14 i 18 anys ha provat l'alcohol i l'edat mitjana d'inici en el consum se situa en els 13,9 anys. De fet, l'enquesta també posa en relleu que els pares toleren molt més el consum d'alcohol en els seus fills que el tabac.



En l'últim any, es van iniciar en aquest hàbit 131.100 nois i 154.600 noies. L'1,7 % havia consumit diàriament en els últims 30 dies i la manera principal d'aconseguir-ho va ser per ells mateixos.



Un 33,4 % dels nois i un 31 % de les noies havia realitzat un consum en forma d'atracón -cinc o més canyes o copes en una mateixa ocasió- en l'últim mes. Un 14,2 % del total tenien 14 anys, un 24,6 % 15, un 37,1 % 16 i un 44,2 % 17. A més, un 57,6 % havia fet botellón en l'últim any, un 22,2 % s'havia emborratxat i un 31,9 % va tenir un consum de risc els caps de setmana.



La cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Joan XIII, Carmen Boqué, assegura que en els seus més de vint anys d'experiència en aquest centre, només recorda un o dos casos de coma etílic i tots en homes adults. El coma etílic es produeix quan els nivells d'alcohol en sang són tan alts que la persona perd la consciència i no reacciona a estímuls externs, aquests nivells depenen de moltes variables com el pes, el sexe, el tipus de beguda consumida, si s'estan prenent medicaments durant la ingesta d'alcohol, etc.



El consum d'alcohol en menors s'ha consolidat com una via de diversió, que «ha deixat desvestit el que es pot entendre com l'oci saludable i constructiu» segons Jose Antonio Luengo, sotssecretari del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid. També assegura que la causa que els joves es diverteixin d'aquesta manera té molt a veure amb la pressió de grup. També exerceixen una gran influencia les xarxes socials i la televisió que fan que la seva percepció del risc sigui escassa, i els pares semblen no tenir el temps necessari per crear «convivència, diàleg i models», per saber «què fan, on van i amb qui van».



Aquest expert en psicologia educativa considera que la clau està en que els pares conversin més amb els fills, promoguin l'oci sa i treballin amb ells la capacitat per dir 'no' a determinades situacions i la seva resistència a la frustració.



Aquesta situació es tradueix en freqüents visites de joves als serveis d'urgències dels hospitals amb intoxicacions etíliques.



La representant del Pla Nacional sobre Drogues ha reconegut que «alguna cosa està fallant», encara que des del Ministeri s'ha treballat durant la passada legislatura per engegar una llei sobre el consum d'alcohol en menors i ja es disposa d'un document de treball consensuat.