Sáenz de Santamaría amplia competències en el nou govern de Rajoy

Entren a l'Executiu Alfonso Dastis a Exteriors, Cospedal a Defensa, Zoido a Interior, Álvaro Nadal a Energia, Íñigo de la Serna a Foment i Dolors Montserrat a Sanitat

Actualitzada 03/11/2016 a les 20:21

Méndez de Vigo portaveu del govern espanyol

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat el seu nou govern, on manté com a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría però li amplia les competències -en detriment de Montoro- perquè assumeixi també Administracions Territorials. La quota catalana l'ocupa la diputada del PP Dolors Montserrat, que s'encarregarà de Sanitat. Altres noves incorporacions són Anfonso Dastis a Exteriors, María Dolores de Cospedal a Defensa, Juan Ignacio Zoido a Interior, Íñigo de la Serna a Foment i Álvaro Nadal a Energia. Íñigo Méndez de Vigo relleva Sáenz de Santamaría com a portaveu del govern. Manté al càrrec Luis de Guindos, que suma la cartera d'Indústria a la d'Economia, i Cristóbal Montoro, que és ministre d'Hisenda i Funció Pública, tot i que perd Administracions Públiques. També continuen Isabel Garcia Tejerina a Agricultura, Fátima Báñez a Ocupació, Íñigo Méndez de Vigo a Educació i Rafael Catalá a Justícia.La Moncloa ha fet pública la composició del nou executiu a les set de la tarda i després que el president del govern espanyol l'anunciés al rei Felip VI en una reunió a La Zarzuela que ha durat una hora. En total hi ha sis nous ministres. Tots ells juraran o prometran el càrrec davant el rei aquest divendres al matí, i posteriorment participaran ja al primer consell de ministres de l'executiu, que segons La Moncloa podria ser merament protocolari. Previsiblement faran l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors a la tarda d'aquest divendres.El disseny del nou executiu de Rajoy centra en Soraya Sáenz de Santamaría el pes de les negociacions amb les comunitats autònomes, en un gest que s'interpreta com la voluntat del president espanyol d'aprofundir en els contactes amb les administracions territorials. Sobre la taula, la necessitat de negociar el nou model de finançament, que tindrà en Cristóbal Montoro també un actor principal que es queda amb Hisenda i Funció Pública, però ara sense interlocució amb els territoris.Rajoy dóna entrada a l'executiu a la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que assumeix una cartera secundària com és la de Defensa en substitució de Pedro Morenés. Premia la seva fidelitat al capdavant del partit després de superar una llarga etapa d'escàndols de corrupció. També dóna entrada a l'executiu al diplomàtic andalús Alfonso Dastis, que havia estat ambaixador als Països Baixos i que és representant permanent de l'Estat a la UE. Ho fa en detriment de José Manuel García-Margallo, que abandona l'executiu després d'haver-se singularitzat en la pugna contra la Generalitat pel relat del procés sobiranista.També relleva al capdavant d'Interior el reprovat Jorge Fernández Díaz per l'exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, i dóna entrada a l'alcalde de Santander, el basc Íñigo de la Serna, que s'ocupa de la cartera de Foment. A més, Rajoy crea una cartera d'Energia perquè la dirigeixi el que fins ara havia estat director de la seva oficina econòmica, Álvaro Nadal Belda, que té un germà bessó al càrrec de Secretari d'Estat d'Energia.La quota catalana l'ocupa Dolors Montserrat Montserrat, exvicepresidenta del Congrés dels Diputats, diputada des del 2008 per la demarcació de Barcelona i filla de l'expresidenta del PPC a Barcelona Dolors Montserrat i Culleré. Ocuparà el càrrec de ministra de Sanitat en substitució d'Alfonso Alonso, que va deixar el càrrec per encapçalar la candidatura del PP a les eleccions basques el passat mes d'octubre.Rajoy manté al càrrec al ministre de Justícia, Rafael Catalá, peça clau en les gestions del govern espanyol respecte al procés sobiranista i en la reforma de la Llei Orgànica del TC per poder suspendre càrrecs que incompleixin les seves sentències. També manté Cristóbal Montoro, que assumeix la cartera d'Hisenda i Funció Pública i perd la d'Administracions en favor de Sáenz de Santamaría.Malgrat que havia apuntat a una possible marxa, Luis de Guindos manté el càrrec de ministre d'Economia, i l'amplia amb les competències d'Indústria i Competitivitat. Situa al nou executiu d'aquesta manera els dos puntals econòmics de l'anterior govern, De Guindos i Montoro, en una legislatura que vol de continuació de les polítiques econòmiques.També continua com a ministre d'Educació, Cultura, i Esport Íñigo Méndez de Vigo, al que a més nomena portaveu del govern espanyol. S'ha caracteritzat pel seu tarannà conciliador amb les comunitats autònomes en l'aplicació de la LOMCE, precisament una de les matèries que Rajoy s'ha ofert a negociar amb l'oposició de cara a una entesa aquesta legislatura.També continua al càrrec Fátima Báñez, que manté Ocupació i Seguretat Social en una etapa en què segons el govern espanyol cal consolidar la senda de la recuperació assolida gràcies a les polítiques impulsades durant la primera legislatura, com la reforma laboral. El mateix amb Isabel García Tejerina, que es manté al capdavant del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb Medi Ambient incorporat.