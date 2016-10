Rajoy, investit president amb els vots del PP, C's i CC i l'abstenció de 68 dels 83 diputats del PSOE

15 diputats socialistes, inclosos els 7 del PSC, trenquen la disciplina de grup i voten en contra de la investidura

Actualitzada 29/10/2016 a les 21:37

Després de 313 dies en funcions, Mariano Rajoy ha estat investit aquest dissabte per segona vegada com a president del govern espanyol gràcies als 170 vots del PP, C's, CC, i també a l'abstenció de 68 diputats dels 83 representants Grup Socialista, que s'ha trencat amb la renúncia a l'escó de l'exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el 'no' de 15 dels seus diputats, inclosos els 7 del PSC. Rajoy ha rebut 111 vots en contra. A més dels socialistes que no han seguit la disciplina de vot, són els de Podem i les seves confluències, ERC, PNB, PDECAT, EH Bildu i Nueva Canarias. Rajoy podria prendre possessió del càrrec a partir d'aquest diumenge. Segons ha explicat, donarà a conèixer el govern el dijous i els ministres prendran possessió del càrrec divendres que ve.



El nomenament de Rajoy apareixerà publicat al BOE la matinada de dissabte a diumenge, i la presidenta del Congrés podrà comunicar al rei Felip VI el resultat de la votació a partir d'aquest diumenge a les 12 del migdia, després que el monarca retorni a les 9 del matí de la cimera iberamericana de Cartagena de Indias.



Rajoy obre el seu segon mandat amb una minoria al Congrés (137 escons) que el força a buscar els suports de C's i del PSOE per garantir la governabilitat. La primera prova de foc de la legislatura serà el debat dels pressupostos generals de l'Estat per al 2017. La gestora socialista capitanejada per Javier Fernández ja ha avançat el «no» als comptes del seu govern, i per aquest motiu al seu discurs d'investidura Rajoy ha ofert "diàleg" i ha insistit en la «responsabilitat» de tots els grups a l'hora d'aconseguir una legislatura «duradora».