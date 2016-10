Pedro Sánchez deixa l'escó al Congrés per no participar en la investidura de Rajoy

Evita així trencar la disciplina de vot del PSOE amb la vista posada a tornar a liderar la formació

Actualitzada 29/10/2016 a les 13:10

L’exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte al migdia que deixa el seu escó al Congrés dels Diputats i que no participarà a la votació en la segona volta del debat d’investidura de Mariano Rajoy. Sánchez evita així trencar la disciplina de vot del grup socialista després que diumenge passat el Comitè Federal decidís passar del «no» a la reelecció del candidat popular a l’abstenció.



Ha anunciat la seva decisió aquest dissabte al migdia en una roda de premsa a la cambra baixa que havia generat tot tipus d’especulacions i ha lliurat l’acte de diputat al registre del parlament espanyol minuts després de la seva compareixença.



L’exdirigent socialista ha esvaït així els rumors i els dubtes que s’havien generat els últims dies sobre la posició que podria adoptar en aquest debat d’investidura. El sector crític amb el gir cap a l’abstenció havia demanat a Sánchez que no abandonés l’escó i mantingués el ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy.



Entre aquests crítics hi ha els set diputats del PSC que ja han anunciat que compliran el mandat del Consell Nacional i expressaran la seva negativa al candidat. Sánchez perd així una plataforma per impulsar la seva candidatura a la secretaria general del partit en cas que vulguin tornar a dirigir el partit.