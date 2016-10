Iberdrola realitza un 45% més d'inversions que l'any passat

L'empresa ha realitzat 1.917 noves contractacions fins setembre

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 19:58

Els primers nou mesos d'aquest 2016, Iberdrola ha realitzat un 45% més d'inversions que durant el mateix període del 2015. Això es tradueix en inversions per un valor de 3.040 milions d'euros, el 63,5% dels quals s'ha destinat a creixement, fonamentalment a «negocis de renovables, xarxes i generació regulada o contractes a llarg termini». Aquestes dades han estat fetes públiques per l'empresa, que ha presentat els seus resultats d'aquests nou mesos de 2016.



En paral·lel a aquesta etapa de creixement, el grup ha realitzat 1.917 noves contractacions fins setembre, i ha posat en marxa un campus corporatiu a Madrid. Aquest campus compta amb una superície superior a 180.000 metres quadrats, i s'hi impartiran més d'un milió d'horas de formació a l'any.



Per altra banda, els beneficis nets de l'empresa són de 2.042 milions d'euros, un 6,4% més que en els nou primers mesos de 2015. Aquests han estat impulsats per la «bona evolució dels negocis i la reducció dels gastos operatius i financers», segons transmeten l'empresa. Per altra banda, la filial americana Avangrid, que cotitza a la Borsa de Nova York i de la qual Iberdrola en té un 81,5% del capital, també incrementa el seu benefici net en un 45% durant aquest període.