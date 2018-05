Torrent comunica oficialment a Felip VI la investidura de Torra

El president del Parlament opta per fer-ho per escrit i no demanar audiència al monarca

El president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat oficialment al rei d’Espanya, Felip VI, i al Palau de la Zarzuela, seu de la monarquia espanyola, la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya. Torrent, opta així per fer-ho formalment per escrit i, com ja s’ha explicat aquest dilluns al matí, ha renunciat a demanar audiència al monarca per comunicar-li la votació del Parlament en persona com es fa habitualment.I és que el president del Parlament considera que la tradició va canviar en el moment que, en la legislatura passada, va canviar en negar-se Felip VI a rebre a l’aleshores presidenta Carme Forcadell. Però a més, Torrent al·lega que el tràmit no procedeix políticament perquè el monarca espanyol, com a cap d’Estat, «no s’ha solidaritzat encara amb les víctimes» de l’1-O i manté els termes que va expressar en el seu discurs fet el 3 d’octubre, i a més nega que a Espanya «existeixen presos polítics».