Torra crida a aprendre dels «errors» i promet no tornar a utilitzar «paraules inconvenients"»

El candidat a la investidura convida els constitucionalistes a «rebutjat la presó per les idees»

Actualitzada 14/05/2018 a les 12:16

La «llibertat» i la república a Espanya

El candidat a la investidura com a president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut fer una crida, durant el seu discurs a la segona volta d’aquest dijous, a «aprendre dels errors» i assumir les «lliçons apreses» tant des del món independentista com des del constitucionalisme polític. En aquest sentit, ha volgut ser «el primer» a fer «autocrítica» i ha reiterat les seves disculpes pels tuits que puguin «haver ofès algú» i per alguna «paraula inconvenient» que ha reconegut haver escrit «fruit de la intensitat que demana el periodisme». «Me’n penedeixo, no tornarà a passar», ha sentenciat. De la mateixa manera, ha convidat els no independentistes a fer també un pas en aquest aprenentatge dels errors i «rebutjat la presó per les idees» i la «criminalització dels drets cívics i polítics».Quim Torra ha volgut dedicar la part final del seu segon discurs d’investidura a fer «una reflexió més personal» en el marc del moment polític. I és que el candidat creu que és el moment «d’incorporar les lliçons apreses en els últims mesos» per part de tothom i «aprendre dels errors i dels encerts». Així, volent ser «el primer» en fer «autocrítica» ha tornat a «lamentar que unes pilades tretes de context adreçades al govern de l’Estat hagin pogut ofendre ningú». «No em sap greu reiterar-me, en cap moment era la meva intenció ofendre ningú», ha dit, tot ampliant les seves disculpes a la part d’alguns articles publicats que critiquen des de l’oposició però que el candidat emmarca en l’exercici periodístic. «També lamento si fruit del moment d’intensitat que demana el periodisme he utilitzat alguna paraula inconvenient. Me’n penedeixo, no tornarà a passar», ha sentenciat.En aquest sentit, i reclamant que tothom «estudiï les lliçons apreses», Torra ha considerat que «cap independentista no ha de tenir cap problema a reconèixer que no s’han fet bé algunes coses», tot reclamant-ho «també als que volen que Catalunya resti com una comunitat més». «És imprescindible que rebutgin la presó, l’exili, la persecució de ciutadans per les seves idees, la criminalització de drets cívics i polítics. I per això insisteixo: diàleg i vida», ha conclòs.En el seu discurs, Torra també ha volgut parlar d’Espanya i de l’Estat. «El problema català no és només el problema de la llibertat de Catalunya, també ho és el de la llibertat d’Espanya i a l’inrevés», ha dit, tot desitjant que «tant de bo el poble espanyol faci un procés semblant i s’emancipi republicanament i fraternalment». «És el meu desig de tot cor», ha afegit. Torra, a més, ha volgut acabar el seu discurs amb una frase que enllaça amb paraules del que fos president de la Generalitat a l’exili Josep Irla. «Que tinguem sort en el camí que seguim, el de la llibertat, la justícia i la República. Per Catalunya i per la vida. Tot és ara i res», ha sentenciat, arrencat els aplaudiments dels diputats independentistes i provocant que s’aixequin de l’escó en baixar el candidat del faristol del Parlament.