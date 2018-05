Paluzie aposta per «restituir els consellers que ho vulguin» del Govern de Puigdemont

La presidenta de l’ANC posa la mirada en la «reacció política» a les sentències que arribin del cas de l’1-O i les municipals com «una finestra per a la materialització de la República»

Actualitzada 14/05/2018 a les 16:16

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha apostat aquest dilluns per «restituir» en el càrrec als consellers del Govern de Carles Puigdemont «que així ho vulguin» quan Quim Torra assumeixi la presidència de la Generalitat. En declaracions des del Parlament, Paluzie ha recordat que l’Assemblea ha apostat per «la restitució de tot el Govern», començant per la investidura de nou de Carles Puigdemont, però en veure que el candidat finalment ha estat Torra ha «confiat» que al menys els consellers destituïts si puguin tornar a formar part del Consell Executiu. «Quan defensem la investidura de Puigdemont no és per ell com a persona o pel partit que es presenta, sinó per aquest concepte de restitució, que estava a més al programa electoral dels partits independentistes», ha etzibat.Així, ha recordat que en una consulta interna, més del 80% dels socis de l’ANC van apostar, de fet, per la investidura de Puigdemont. «D’entrada, ja no s’ha fet el que l’Assemblea demanàvem, però és evident que si s’obrís una finestra d’oportunitat per investir Puigdemont, s’hauria de fer», ha reiterat.Amb tot, Paluzie ha volgut posar la mirada sobre Torra, més que per cap altre motiu, pel que podrà fer a partir d’ara. «Cal passar de les paraules als fets», ha dit, tot valorant positivament el seu segon discurs d’investidura per haver apostat «per mantenir el fil republicà i el compromís de convertir Catalunya en un estat independent en forma de república». D’aquesta manera, la presidenta de l’ANC ha demanat estar «molt atents a les finestres que es puguin obrir per la materialització de la república», i en aquest sentit ha apuntat que les sentències judicials que puguin arribar sobre el cas de l’1-O, el resultat de les eleccions municipals, i les decisions de la justícia internacional respecte dels polítics que són a l’estranger. «La societat catalana no acceptarà ni es quedarà parada si hi ha condemnes per delictes inventats. Veurem la reacció de la societat i quina canalització política hi ha. I a més, si les notícies que arriben de fora són bones, la injustícia espanyola es veurà de manera molt flagrant perquè podríem veure polítics lliures a Europa i altres companys seus consellers amb peticions de condemnes de més de 30 anys», ha avisat.