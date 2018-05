Òmnium celebra l'elecció de Torra i la «recuperació» de les institucions

Mauri lamenta que no s'hagi investit els candidats proposats anteriorment per un context «d'excepcionalitat»

Actualitzada 14/05/2018 a les 16:10

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha felicitat aquest dilluns Quim Torra per haver estat escollit 131è president de la Generalitat de Catalunya al Parlament. «Recuperem les institucions, recuperem la Generalitat, tan de bo això signifiqui aixecar el 155», ha assegurat Mauri en declaracions als mitjans en finalitzar la sessió d'investidura. En aquest sentit, el vicepresident de l'entitat sobiranista ha lamentat que no s'hagi investit Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez per una situació «d'excepcionalitat». «On hi hagi consens, ens semblarà bé», ha matisat després. A partir d'ara, Mauri espera que el govern espanyol aposti per al diàleg per solucionar el conflicte polític i que «s'imposi a Madrid el seny».Tot i la «recuperació» de les institucions, Mauri ha afirmat que es manté sobre la taula «la lluita per les llibertats i contra la repressió». «Segueix endavant amb un instrument més, la Generalitat». I esperen en aquest sentit que el nou govern se situï ara «al costat de qui pateix la repressió implacable de l'Estat».Sobre els comentaris i les piulades polèmiques de Torra, Mauri s'ha limitat a respondre que el procés «no va de banderes ni ideologies» i s'ha mostrat convençut que el futur govern mantindrà «els grans consensos per seguir sent un sol poble».