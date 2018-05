Mariano Rajoy ofereix entesa a Torra però l'avisa que farà que es compleixi la llei

El president espanyol, en referència a Ciutadans, «han de deixar de banda l'ansietat»

Actualitzada 14/05/2018 a les 14:22

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha ofert aquest dilluns «entesa i concòrdia» a Quim Torra una vegada que sigui investit president de la Generalitat, però l’ha avisat que garantirà que a tota hora compleixi la llei i la Constitució.Rajoy ha enviat aquest missatge a Torra, ha demanat «mesura» davant de la nova situació i, en al·lusió a Ciudadanos, ha defensat aparcar ara l’«ansietat», en declaracions als periodistes després de presidir a Segòvia l’acte d’entrega de les grans creus d’Alfons X el Savi.El cap de l’Executiu ha reiterat que el que ha escoltat al pròxim president no li agrada, però que el jutjarà pels seus fets.En aquesta línia, ha assenyalat que una vegada que conclogui el debat d’investidura a Catalunya, el Govern va a apostar per «l’entesa i per la concòrdia».«Però de la mateixa manera que dic això, i ho dic perquè ho sento, jo garanteixo que la llei, la Constitució espanyola i la resta de l’ordenació jurídica es compliran. I crec que és bo -ha precisat- perquè ningú no es cridi a engany que faci aquesta afirmació».Rajoy ha reconegut que el moment actual no és fàcil i ha fet una apel·lació a la mesura, a la tranquil·litat i «a deixar d’un costat l’ansietat».«L’ansietat no condueix a res, no resol res i no és el que en aquests moments han de tenir les persones per abordar una situació tan complexa com aquesta», ha afegit en aquesta al·lusió a l’actitud de Ciudadanos davant de la investidura de Torra.