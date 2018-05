Iceta exigeix a Torra respecte a la llei, evitar la fractura i iniciar el diàleg

El líder del grup PSC-Units ha ssegurat que «ni procés constituent ni projecte de constitució catalana tenen cabuda en el marc legal»

El líder del grup PSC-Units, Miquel Iceta, ha exigit avui al candidat a la investidura, Quim Torra, que respecti el marc legal vigent, eviti la «fractura» i iniciï un diàleg amb l'Estat per abordar qüestions com la millora del finançament o la llista de 45 peticions de la Generalitat.En la seva intervenció en la segona sessió del ple del Parlament d'investidura a la presidència de la Generalitat, Iceta ha deixat clar que el seu partit «respectarà la legitimitat del president, sempre que el seu exercici es produeixi en el marc legal vigent».Per això, ha preguntat a Torra si, com president, «respectarà el marc legal vigent»; si serà «capaç d'assumir que Catalunya està formada per tots els ciutadans de Catalunya, també els que parlen castellà o se senten espanyols»; quin serà la seva contribució a «evitar la fractura i recosir la societat»; i si establirà un diàleg amb les institucions de l'Estat.Li ha advertit que «ni procés constituent ni projecte de constitució catalana tenen cabuda en el marc legal» i, rememorant «l'experiència de la passada legislatura», ha suggerit que «no voldria que la seva presidència fos la zona zero de les institucions d'autogovern» o les «arrasés».«L'hi diré d'una altra manera: com no voldríem que l'article 155 de la Constitució s'hagués d'aplicar novament, els animem al fet que no ho tornin a provocar», ha alertat.Iceta també ha al·ludit a un article de Torra de 2011 referent a la «raça» socialista: «És etnicisme o no? És supremacisme o no? Què dimonis és això?», li ha interpel·lat, recordant-li que «qualsevol essencialisme és l'amputació del nostre poble» i que «cap socialista català va considerar mai que les qüestions d'identitat passessin per sobre del concepte de ciutadania».«Quan vostè mira a Catalunya, ens veu a tots o solament a una part? Pensa vostè que hi ha bons i mals catalans? Que els mals catalans són els que se senten espanyols? Que els espanyols i els que se senten espanyols són l'enemic? Si segueix pensant el que deia o escrivia, no pot ser el president de tots els catalans», ha afegit.D'altra banda, li ha instat a trobar la manera de «fer compatible la lliure expressió de sentiments amb la garantia que l'espai públic segueix sent de tots», en relació als llaços grocs en la Generalitat, espais públics o escoles.I ha posat en dubte la «viabilitat» del diàleg «sense condicions» que proposa Torra i, en canvi, li ha aconsellat negociar sobre les 45 demandes de l'expresident Carles Puigdemont al president del Govern, Mariano Rajoy, -excepte el referèndum-; desenvolupar l'Estatut i recuperar elements retallats; un millor finançament sota el principi de «ordinalitat»; aspectes de llengua, símbols i cultura; i abordar la reforma constitucional federal.