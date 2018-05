Eduard Pujol (JxCat): «No ens prenguin més el pèl i aixequin el 155. Posin dia i hora»

El portaveu de la formació demana «respecte» i prou «insults» i «fangar» a la resta de diputats

Actualitzada 14/05/2018 a les 14:44

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i als líders del PSOE i Cs que posin «dia i hora» per l'aixecament de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Pujol els ha exigit que compleixin la paraula «donada» perquè és una «bona manera» per iniciar el diàleg. «Si l'Estat vol diàleg primer ha de complir, ser dignes i no fer més trampes», ha afirmat. «No ens prenguin més el pèl i aixequin el 155», ha reclamat a Rajoy, Sánchez i Rivera. Pujol ha apuntat que el pla de govern de Torra «és una solució de 360 graus que ho avarca tot». El portaveu de JxCat ha demanat als diputats que es respectin les idees diverses, «prou insults i fangar» i els ha recordat que el Parlament «no és un plató de televisió».