La líder de Ciutadans ha anunciat que vol impulsar una unitat entre les formacions constitucionalistes, donada la «gravetat» del perfil del candidat

Actualitzada 14/05/2018 a les 14:57

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha opinat que el candidat de JxCat a la investidura, Quim Torra, «representa el passat» en l'Europa del segle XXI amb el seu discurs «identitari i excloent», que defensa la «xenofòbia», i ha avisat que no pretén «recuperar» les institucions catalanes sinó «carregar-se-les».Durant la seva intervenció en el segon dia del debat d'investidura al Parlament català, Arrimadas ha criticat de nou escrits del futur president de la Generalitat, ja que denoten que és una persona, ha dit, «la ideologia de la qual queda clara» en els mateixos, en defensar la «xenofòbia, la identitat excloent i el populisme».«El que vostè representa és passat, és anacrònic en l'Europa del segle XXI», li ha etzibat la també portaveu nacional de Ciutadans al candidat i, en aquest sentit, ha advertit que la lluita contra aquest «nacionalisme excloent» no és una «opció» sinó una «obligació».Arrimadas, a més, ha alertat que Torra no vol «recuperar» les institucions catalanes quan s'aixequin les mesures del 155, sinó «carregar-se-les» amb el seu anunci de crear el 'consell de la república', la 'assemblea d'electes' i amb la seva insistència en què el president «legítim» és Carles Puigdemont, un «escapolit de la justícia» després de donar un «cop d'estat».«Els que volem recuperar les institucions som nosaltres i no vostès», li ha dit.La dirigent de la formació taronja ha criticat així que Torra «es reafirmi en el xoc» i que, a més, «pretengui superar-ho», per la qual cosa ha qüestionat la seva oferta de diàleg llançada en el seu discurs d'investidura.En aquest context, Arrimadas ha anunciat que vol impulsar una unitat entre les formacions constitucionalistes, donada la «gravetat» del perfil del candidat proposat per a la presidència de la Generalitat.Però també, Arrimadas ha dirigit les seves crítiques cap al Govern de Mariano Rajoy per no recórrer el vot delegat de Carles Puigdemont i de Toni Comín, vots determinants perquè la investidura de Quim Torra hago tirat endavant.«Això no és normal és un país democràtic. (...). És indignant», ha lamentat la líder de Ciutadans al final de la seva intervenció en el Parlament.