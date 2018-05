Albiol respon a Torra que Rajoy no va a negociar «com es trosseja Espanya»

«Està a la seva mà que l'autogovern de Catalunya no s'hagi de tornar a intervenir», ha advertit el líder del PPC

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha advertit al candidat de JxCat a la investidura, Quim Torra, que el president del Govern, Mariano Rajoy, no es va asseure a negociar «com es trosseja Espanya», després que Torra hagi tornat a apel·lar al diàleg en el seu discurs d'avui.En la seva intervenció des del faristol del Parlament, en el ple de la investidura catalana, Albiol ha assenyalat que Torra ha evidenciat «que el govern de Catalunya estarà en mans d'un home decidit a convertir en invisibles» a tots aquells catalans que no pensen com ell, que diu que som «forasters».«Està a la seva mà que l'autogovern de Catalunya no s'hagi de tornar a intervenir», ha advertit el dirigent popular, que s'ha preguntat per què Torra no planteja una reforma «que pugui tenir encaix en el marc legal».Així mateix, ha sostingut davant Torra que «seria millor que se sent a parlar del que de debò preocupa als catalans», i li ha retret que en la seva intervenció d'avui s'hagi limitat a llegir «el programa electoral de Junts per Catalunya».Per a Albiol, «és evident» que el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat «vol seguir instal·lat en el conflicte» i que, per contra, són «molts més» els catalans que aposten per la «sensatesa».El president del Govern, Mariano Rajoy, ha ofert avui «enteniment» a Quim Torra una vegada que sigui investit president de la Generalitat, però li ha avisat que va a garantir que a tot moment compleixi la llei i la Constitució.«Si el president Tarradellas aixequés el cap i veiés que la presidència de la Generalitat passa a ser ocupada per algú que no es reconeix com el legítim president, no es reposaria de l'esglai i de la vergonya», ha apuntat.Albiol ha arremès de forma breu contra la líder de l'oposició, Inés Arrimadas (Cs), que en el seu discurs ha criticat al Govern central per no recórrer el vot delegat de Carles Puigdemont i de Toni Comín, vots determinants perquè la investidura de Quim Torra tiri endavant.«Jo no vaig a contestar als atacs al Govern d'Espanya perquè vostè no és el meu rival. El meu rival és l'independentisme», ha replicat a la líder de la formació taronja.Sobre que la CUP hagi decidit facilitar la investidura de Quim Torra, Albiol ha considerat que es tracta d'un aval que «van a haver de pagar amb una hipoteca tots els catalans».