Torra promet «fer república» i legitimar Puigdemont mentre manté l'oferta de diàleg

El candidat a la presidència assegura que el govern «establirà i ampliarà» la xarxa a l'exterior

Actualitzada 12/05/2018 a les 16:32

Puigdemont, el «nostre president»

Les mesures del nou govern

Amb la mirada posada a la CUP

El candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, ha promès «fer república» i impulsar un procés constituent que culmini amb una proposta de constitució de la República. En el seu discurs d'investidura, el quart candidat d'aquesta legislatura ha volgut deixar clar que es tracta d'una etapa «excepcional i provisional»: «El nostre president és Puigdemont i serem lleials al mandat de l'1-O», ha assegurat tot legitimant el president de la Generalitat cessat pel 155. Torra ha esbossat els quatre eixos del pla de govern i ha avançat algunes de les mesures que preveu posar en marxa. Entre elles destaca la voluntat de «establir i ampliar» la xarxa a l'exterior després que el 155 hagi tancat totes les delegacions menys la de Brussel·les. El seu compromís en «fer república» està acompanyat d'una oferta de diàleg que ha dirigit tant al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.Torra ha estat contundent davant la pregunta sobre què farà el govern a partir d'ara: «La resposta és que farem república», ha afirmat. Segons Torra, la construcció de la república ha d'esdevenir un «canvi real» i l'ha definit com un model basat en la igualtat i la fraternitat en què ningú s'hi senti exclòs. Per aquest motiu, ha assegurat que s'impulsarà un procés constituent «de baix a dalt» que impliqui tota la ciutadania. «Tenim una oportunitat única, aprofitem-la. Dissenyem des de zero sense apriorismes», ha afegit en el marc del seu discurs d'investidura que s'ha allargat poc menys d'una hora.El presidenciable s’ha dirigit en castellà al president espanyol i en anglès al president de la CE per «estendre la mà al diàleg» i poder arribar a «un acord» que solucioni la situació política a Catalunya, que ha tornat a qualificar de «crisi humanitària» per l’existència «de presos polítics, exiliats i repressió». «Parlem, Rajoy? Ens seiem en la mateixa taula? Estem disposats a dialogar demà mateix, sense condicions ni vetar res. Per nosaltres no quedarà, no renunciem a res, ni tan sols a posar-nos d’acord amb el govern d’Espanya», ha dit des del faristol de l'hemicicle del Parlament.En parlar d’aquest diàleg, Torra ha recordat el discurs que l’any 1990 l’aleshores príncep i ara rei d’Espanya, Felip VI, va fer al propi Parlament i en un acte a Girona. «Va dir que Catalunya serà el que els catalans vulguin que sigui, que la Constitució, amb els Estatuts i el caràcter democràtic, permeten exposar qualsevol projecte, i que la democràcia expressa els seus projectes per mitjà de les urnes», ha explicat, tot dirigint-se al monarca directament. «Doncs resulta que hi ha presos polítics, exiliats, centenars d’investigats per exposar el seu projecte democràtic. Vam votar el 21-D i l’1-O però no es respecta la voluntat a les urnes. Majestat, així no», ha etzibat, parafrasejant el líder de JxCat, Carles Puigdemont.Torra ha iniciat el seu discurs deixant clar que ell no hauria de ser candidat a la presidència perquè ho hauria de ser Puigdemont. I ha afirmat que la seva figura com a president de la Generalitat serà compatible amb la legitimitat de Puigdemont. «El nostre president és Puigdemont, serem lleials al mandat de l'1-O, que és construir un estat independent en forma de república, i el nostre programa de govern és la cohesió social i la prosperitat econòmica», ha afirmat tot assegurant que la seva candidatura està al servei d'aquests tres propòsits. Torra ha volgut posar èmfasi en «l'etapa d'excepcionalitat» que s'està vivint i ha fet un «record emocionat» als que són a la presó i a «l'exili», «ostatges d'un Estat que ha vulnerat les regles democràtiques més fonamentals».El candidat a la presidència de la Generalitat ha promès «restablir, consolidar i ampliar» la xarxa a l'exterior per promoure els interessos de Catalunya al món. De fet, la necessitat d'una política exterior «activa» és un dels quatre eixos del pla de govern que ha presentat davant l'hemicicle en la primera jornada del ple d'investidura. Torra també ha avançat que el seu govern nomenarà un comissionat que s'encarregarà de fer un pla de xoc sobre els «danys» del 155, retirarà la demanda pel 9-N que la Generalitat s'ha vist obligada a interposar pel 155, així com recuperar el contingut de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). A banda de l'acció exterior, els altres tres eixos que completen el pla de govern de Torra són la restauració de les institucions acompanyada de fer front a la repressió, polítiques de progrés en favor de la cohesió social i prosperitat econòmica.Torra no s'ha dirigit directament a la CUP, que aquest diumenge decideix si manté l'abstenció en segona votació o la canvia per un 'no' que impediria la investidura. El candidat però ha remarcat la seva voluntat de «parlar de vida» tot recordant que aquest és precisament el títol del llibre de la cupaire Anna Gabriel.