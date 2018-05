Torra demana «diàleg» i negociació a Rajoy i a Juncker en el seu discurs d'investidura

«El Govern assumirem les responsabilitats que se’n derivin dels nostres actes; que no se’n demani comptes als presos, als exiliats ni als processats», ha reclamat el candidat

Actualitzada 12/05/2018 a les 13:40

El candidat de JxCat a la investidura com a president de la Generalitat, Quim Torra, ha llençat una contundent petició de «diàleg», «mediació» i «negociació» al govern espanyol i a la Comissió Europea. En el seu discurs d’investidura davant el ple del Parlament, el presidenciable s’ha dirigit en castellà al president espanyol, Mariano Rajoy, i en anglès al president de la CE, Jean Claude Juncker, per «estendre la mà al diàleg» i poder arribar a «un acord» que solucioni la situació política a Catalunya, que ha tornat a qualificar de «crisi humanitària» per l’exitència «de presos polítics, exiliats i repressió». «Parlem, Rajoy? Ens seiem en la mateixa taula? Estem disposats a dialogar demà mateix, sense condicions ni vetar res. Per nosaltres no quedarà, no renunciem a res, ni tan sols a posar-nos d’acord amb el govern d’Espanya», ha dit des del faristol del saló de plens del Parlament.En aquest mateix sentit s’ha dirigit a Juncker per «apreciar» les seves paraules públiques apel·lant al diàleg. Segons Torra, els catalans estan a l’espera que Europa aposti per «la mediació per una solució política», i ha recordat que la democràcia es defensa «parlant i amb el diàleg». Segons el candidat, el suport i mediació de la comunitat internacional i europea és necessari d’immediat perquè actualment existeix «una situació inacceptable en una democràcia del segle XXI».En parlar d’aquest diàleg, Torra ha recordat el discurs que l’any 1990 l’aleshores príncep i ara rei d’Espanya, Felip VI, va fer al propi Parlament i en un acte a Girona. «Va dir que Catalunya serà el que els catalans vulguin que sigui, que la Constitució, amb els Estatuts i el caràcter democràtic, permeten exposar qualsevol projecte, i que la democràcia expressa els seus projectes per mitjà de les urnes», ha explicat, tot dirigint-se al monarca directament després. «Doncs resulta que hi ha presos polítics, exiliats, centenars d’investigats per exposar el seu projecte democràtic. Vam votar 21-D i l’1-O però no es respecta la voluntat a les urnes. Majestat, així no», ha etzibat, parafrasejant el líder de JxCat, Carles Puigdemont.D’altra banda, Torra ha volgut mostrar el seu compromís amb el que el Govern té previst fer si acaba sent investit, i ha demanat que el que pugui impulsar no ho hacabin pagant el que estan immersos en el cas de l’1-O. «Si obtinc la confiança de la cambra i iniciem la legislatura, el Govern assumim tota la responsabilitat que se’n derivi dels nostres actes. Només al Govern se’ns pot demanar comptes del que farem. Mai als que són a presó, a l’exili, processats o en risc de ser-ho. Com ens proposem avançar en la República és només la nostra responsabilitat», ha dit, tot recordant el caràcter «d’excepcionalitat» de la legislatura actual i de la situació política a Catalunya.I és que per a Torra «res no serà normal a casa nostra fins que es recuperin les institucions, la democràcia i que la get que va defensar i exercir la democràcia perquè poguéssim votar siguin lliures». «Alguns voldrien fer creure que vivim en país normal. No, ben al contrari. El moment polític és excepcional i afecta la legislatura sencera i tot el que se’n derivi, i en primer lloc aquesta investidura. Ningú està tan dolgut com jo d’arribar a aquesta investidura», ha sentenciat.