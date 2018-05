El candidat de JxCAT va ser proposat dijous i s'enfronta aquest dissabte al ple per investir-lo president de la Generalitat

Actualitzada 12/05/2018 a les 13:01

El líder de Junts per Catalunya (JxCAT), Carles Puigdemont, ha trucat al candidat a la investidura, Quim Torra, per «desitjar-li sort i encerts» en el seu discurs d'investidura, segons ha explicat l'assessor de JxCAT Jaume Clotet en una piulada a les xarxes socials. Torra ha rebut la trucada poc abans de l'inici del ple d'investidura, previst per aquest dissabte al migdia. Puigdemnot va anunciar el passat dijous al vespre la designació de Torra com el quart candidat a la investidura, després d'ell mateix, Jordi Sánchez i Jordi Turull.