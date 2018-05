El Parlament rebutja la investidura de Torra i s'emplaça a dilluns amb la mirada posada a la CUP

El candidat ha obtingut 66 vots a favor de JxCat i ERC, 65 en contra i 4 abstencions dels cupaires

Actualitzada 12/05/2018 a les 20:09

El Parlament ha rebutjat la investidura del candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, en no aconseguir la majoria absoluta situada en els 68 vots, exigida en la primera volta. Ha obtingut, però, els vots afirmatius dels diputats de JxCat i ERC, el vot en contra dels de Cs, PSC, CatComú i PPC, mentre que els quatre diputats de la CUP s'hi han abstingut. Així doncs, dilluns que ve se celebrarà una segona votació de la investidura de Torra, quan nomes necessitarà majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. La votació s’ha fet nominalment i d’un en un, a viva veu, i després d’escoltar els discursos i rèpliques de Torra i de tots els líders dels grups parlamentaris. La votació ha tingut aquest resultat en estar acceptades les delegacions de vot dels diputats que estan a presó i dels dos que estan a l’estranger, Antoni Comín i Carles Puigdemont.La segona volta de la investidura se celebrarà, doncs, dilluns vinent, començant la sessió a les 10:30 del matí, quan el candidat tornarà a intervenir per intentar de nou convèncer els diputats del seu aval amb el pla de Govern. Els grups també podran tornar a dir la seva i, un cop més, al final es podrà tornar a votar. En aquesta ocasió, si es reprodueix la votació d’aquest dissabte, Torrà sortirà investit, donat que aconseguirà més vots a favor que en contra. Però si la CUP, que diumenge celebra un conclave per decidir si canvia el seu vot, decideix que els quatre diputats passen de l’abstenció al ‘no’, el candidat a la investidura podria tornar a ser rebutjat pel Parlament.