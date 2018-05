El Parlament es prepara per a la investidura del quart candidat amb la mirada posada a la CUP

Torra no rebrà aquest dissabte els vots necessaris per ser investit en primera votació

Actualitzada 12/05/2018 a les 11:47

Desenvolupament del debat d'investidura

El Parlament es prepara pel ple d'investidura del candidat de JxCat Quim Torra que començarà a les 12 hores. Totes les mirades estan posades en el consell polític extraordinari que la CUP celebra demà diumenge per decidir si manté l'abstenció dels seus quatre diputats o ho canvia per un 'no'. En cas que guanyés el 'no', Torra no obtindria els vots necessaris tampoc en segona votació aquest dilluns. El que és segur és que avui diumenge el candidat designat per Carles Puigdemont no sortirà investit del Parlament, ja que no té la majoria absoluta de l'hemicicle que se situa en els 68 diputats. És el quart candidat proposat aquesta legislatura després dels intents de Puigdemont, Jordi Sànchez, proposat dues vegades, i Jordi Turull. Torra pronunciarà el seu discurs d'investidura a partir de les 12 hores i a la tarda serà el torn dels grups parlamentaris. La votació es preveu com a molt tard cap a les 21 hores.Per ser investit en primera votació, Torra necessita el suport de la majoria absoluta de la cambra, és a dir, d'un mínim de seixanta-vuit diputats. Però el resultat d'aquest dissabte serà de 66 vots a favor (JxCat i ERC), 65 en contra (Cs, PSC, PPC i Catcomú) i 4 abstencions de la CUP. Així doncs, Torra s'haurà de sotmetre a una segona votació dilluns, en què en tindrà prou amb la majoria simple, és a dir, més vots a favor que no en contra.Les mirades aquest diumenge estaran posades a Cervera, on la CUP celebra un consell polític extraordinari per decidir si canvia l'abstenció dels seus quatre diputats. Es tracta d'una votació interna forçada per tres territorials de la formació: Baix Llobregat, Barcelonès i Tarragona, que aposten pel 'no' a la investidura de Torra.El president destituït pel 155, Carles Puigdemont, ha designat Torra pel quart intent d'investir president quan falta una setmana perquè s'exhaureixi el termini. Segons Puigdemont, es tracta d'un president que pilotarà la «governació interna» en un «període de provisionalitat» amb l'objectiu de garantir el respecte al mandat del l'1-O. Les primeres hores de Torra com a candidat han estat marcades per les crítiques de l'oposició pels seus polèmics tuits de fa anys sobre els espanyols. El mateix Torra ha demanat disculpes públiques «si algú s'ha sentit ofès».Quim Torra és el quart candidat proposat aquesta legislatura per ser investit president de la Generalitat, després de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, proposat dues vegades, i Jordi Turull. Els debats de Puigdemont i Sànchez es van ajornar, i els candidats van acabar renunciant a la investidura. Turull, en canvi, es va sotmetre a un primer debat i una primera votació el 22 de març, però no va aconseguir la majoria absoluta, i la segona votació es va suspendre perquè el Tribunal Suprem va decidir la tarda abans la presó preventiva per al candidat.Aquella primera votació, però, va obrir el termini de dos mesos que estableix l’Estatut perquè la cambra investeixi un president de la Generalitat. Si aquest termini, que acaba el 22 de maig, expirés sense cap investidura, el Parlament es dissoldria automàticament i caldria convocar eleccions de manera immediata, que haurien de fer-se entre qua­ranta i seixanta dies després de la convocatòria.El debat d’investidura començarà a les 12h amb la lectura, feta per un dels secretaris, de la resolució del president del Parlament en què proposa el candidat. Acte seguit començarà la intervenció de Torra que exposarà a la cambra sense límit de temps el seu programa de govern. A la tarda, intervindran els grups parlamentaris, seguint l’ordre de major a menor representació, acabant, però, per JxCat, el grup a què pertany el candidat.Cada grup disposarà de trenta minuts per fer la seva intervenció, i el candidat els podrà respondre sense límit de temps. Si ho fa individualment, cada grup tindrà dret a una rèplica d’un temps igual a l’emprat pel candidat, que si torna a contestar obrirà un torn de contrarèplica de cinc minuts per al grup. Si ho fa conjuntament, els grups només tindran dret a una rèplica en què s’hauran de repartir el temps que hagi utilitzat el candidat en la resposta conjunta.Acabat el debat, es farà la votació, que ha estat sempre pública per crida, sistema en què un secretari de la Mesa va cridant cadascun dels diputats, que han de respondre en veu alta quina és la seva posició: 'sí', 'no' o 'abstenció'. La crida es fa per ordre alfabètic, començant, però, pel diputat que marca un sorteig previ i acabant pels membres de la Mesa.Un cop investit, el Parlament ho haurà de comunicar al Rei perquè el nomeni i el president haurà de prendre possessió del càrrec en el termini de cinc dies a partir del nomenament, tal com estableix la llei de la presidència.