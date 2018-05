Demòcrates avala la investidura de Torra amb un 88,5% dels vots a la seva consulta interna

Menys d’un 10% dels militants voten en contra del suport al candidat de JxCat

Actualitzada 12/05/2018 a les 11:33

Els dos diputats de Demòcrates de Catalunya, inclosos dins el grup d’ERC, votaran a favor de la investidura del candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra. Així ho ha decidit la seva militància en una consulta interna impulsada des de la direcció de la formació que lidera Antoni Castellà. En total, 491 persones, un 88,54% dels vots emesos pels membres de Democrates, ha votat ‘sí’ a avalar Torra com a futur president de la Generalitat, «amb la condició que la seva acció política serveixi per fer efectiva la República, amb lleialtat al mandat de l'1-O», tal i com plantejava la seva pregunta. Amb un cens total de 2.358 militants, han votat un 23,5% (554 electors) del total. Només un 9,87% (55 vots) han votat en contra d’avalar la investidura i 9 persones (1,59%) s’han abstingut.