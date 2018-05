Rivera demana mantenir el 155 fins que Torra «demani perdó als catalans i posi fi al procés»

El líder de Cs diu que el candidat ha de fer una «declaració explícita i nítida» d'acatament de la Constitució

Actualitzada 11/05/2018 a les 12:04

El president de Cs, Albert Rivera, ha culpat al nou candidat a president, Quim Torra, de ser un «radical i un xenòfob». «Puigdemont ha aconseguit una cosa que semblava increïble i és algú més radical que ell, una persona xenòfoba que no accepta la majoria dels catalans ni els espanyols», ha manifestat. En aquest sentit, demana a PP i PSOE mantenir el 155 vigent tot i que es formi Govern. Per aixecar-lo posa condicions. Cal, segons Rivera, que es garanteixi el compliment de la Constitució, acatar l'Estatut i «demanar perdó als catalans». «Demanem aplicar el 155 fins que hi hagi una declaració explícita i nítida de la fi del procés separatista», ha manifestat. Rivera apunta el president espanyol, Mariano Rajoy, i li diu que «no pot mirar cap a un altre lloc» ni «sortir de qualsevol manera de Catalunya». També carrega pressió contra Rajoy i li demana si «farà cas del PNB» per poder aprovar els pressupostos. Preguntat per l'arxivament de cinc de les nou denúncies a professors de Sant Andreu de la Barca, no ha volgut treure ferro a les seves acusacions i ha manifestat que encara hi ha quatre investigacions obertes. En aquest sentit, ha mantingut el suport a les famílies de guàrdies civils que viuen a Catalunya.Segons Rivera, cal un acatament «explícit» de la Constitució per part de Torra abans d'aixecar el 155. Tanmateix, l'acord aprovat al Senat per PP, PSOE i Cs recull que l'article s'aixecarà en el moment que hi hagi Govern. «Espero que demani perdó i que es compleixi la Constitució i que digui que respectarà els drets de tots», ha manifestat.