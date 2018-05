Llarena divideix el judici als líders del procés i obre una peça separada per a Puigdemont i els que són a l'estranger

Assumeix la petició de la Fiscalia, que no vol que el judici s'endarrereixi per l'entrega del president destituït

Actualitzada 11/05/2018 a les 09:52

Sense esperar Puigdemont

El judici als líders del procés tindrà diverses velocitats. Segons informa La Vanguàrdia, el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha assumit una petició de la Fiscalia i ha dividit en dos el procés judicial. Llarena ha obert una peça separada per al president destituït, Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, els consellers destituïts Toni Comí, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Això suposa, doncs, que els 18 processats per rebel·lió, malversació i/o desobediència que estan a disposició del Suprem seran els primers que s'asseuran al banc dels acusats, amb la previsió que el judici es pugui celebrar a la tardor. Un judici que es celebrarà sense el líder, Carles Puigdemont, a la sala. La Fiscalia i Llarena no volen que les entregues que han d'estudiar els tribunals d'Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Escòcia endarrereixin el judici. Llarena s'havia resistit a acceptar aquest escenari i, de fet, al desembre va decidir retirar les euroordres contra Puigdemont i la resta de consellers destituïts a l'estranger per evitar que fossin entregats a la justícia espanyola per menys delictes (o delictes menys greus) que la resta d'investigats al Suprem. La decisió encara no s'ha notificat a les defenses.El jutge que instrueix al Suprem la causa contra el procés, Pablo Llarena, mou fitxa per evitar que les decisions dels tribunals europeus puguin endarrerir el judici. A petició de la Fiscalia, ha dividit el procés judicial i ha obert una peça separada on hi inclou set encausats: Puigdemont, Rovira, Gabriel, Ponsatí, Puig, Serret i Comín.D'aquesta manera, assumeix que hi haurà un judici a diferents velocitats i que, en un primer moment, només podrà asseure's al banc dels acusats a 18 dels 25 processats al Suprem. El judici al procés, doncs, es podria celebrar sense el seu líder, Carles Puigdemont.Llarena s'havia resistit a acceptar aquest escenari i, de fet, al desembre va decidir retirar les euroordres contra Puigdemont i la resta de consellers destituïts a l'estranger per evitar que fossin entregats a la justícia espanyola per menys delictes (o delictes menys greus) que la resta d'investigats al Suprem.Amb aquesta decisió, els tràmits del sumari contra el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, la resta de consellers, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els exmembres de la Mesa i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, continua endavant sense esperar l'entrega de Puigdemont i la resta que són a l'estranger.Segons avança La Vanguàrdia, l'objectiu d'aquesta decisió és agilitzar el procediment principal sense haver d'esperar les decisions dels tribunals europeus. La decisió es pren per evitar, doncs, els condicionant de les decisions dels tribunals d'Alemanya, Suïssa, Escòcia i Bèlgica, que tenen sobre la taula peticions de la justícia espanyola. En el cas de Puigdemont, Comín i Ponsatí, estan processats per rebel·lió i malversació. Rovira només per rebel·lió. Serret i Puig per malversació i desobediència i Gabriel per desobediència. Sobre l'exdiputada de la CUP no pesa cap ordre europea de detenció (desobediència no comporta penes de presó) però sí una ordre a nivell estatal.