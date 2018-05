El Suprem proposa al tribunal alemany que entregui Puigdemont per sedició

Llarena continua defensant que existeix la rebel·lió però ofereix al jutge d'Schleswig-Holstein l'alternativa de sedició

Vídeos per «acreditar la violència»

El jutge Pablo Llarena ha enviat un nou informe al Tribunal Superior d'Schleswig-Holstein on ofereix als jutges alemanys que lliurin el president destituït Carles Puigdemont pel delicte de sedició, segons ha avançat La Vanguardia. L'euroordre dictada contra Puigdemont és per rebel·lió i Llarena sosté que aquesta acusació està fonamentada. Ara bé, també reconeix que, de manera alternativa, acceptaria que fos entregat a la justícia espanyola per sedició. El magistrat del Suprem explica als jutges alemanys la diferència entre els dos delictes (bàsicament, que sedició no comporta violència) i aporta 74 gravacions de vídeo de la concentració davant de la conselleria d'Economia el 20 de setembre, de l'1-O en diversos col·legis electorals, de talls de vies de comunicació (entre les quals l'AVE) i de situacions «d'agressions» o «assetjament i insult» als policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya. En la interlocutòria de dimecres, on Llarena confirmava els processaments, ja obria la porta a l'opció que les acusacions es rebaixessin a sedició o conspiració per a la rebel·lió.L'escrit, al que ha tingut accés La Vanguàrdia, es va enviar al tribunal alemany el passat 26 d'abril i té 17 folis. Tot i que Llarena raona que la rebel·lió va existir i té fonament, admet la possibilitat que els fets també es puguin interpretar com a sedició i que, finalment, Puigdemont pugui ser entregat a la justícia espanyola per aquest delicte.Una opció que ha tornat a apuntar aquesta setmana, quan ha denegat els recursos a les interlocutòries de processament. En aquest escrit obre la porta a què les acusacions es rebaixin de rebel·lió a conspiració per a la rebel·lió o sedició. Ambdós, són delictes que comporten penes menors.En aquesta línia, Llarena recorda als jutges que la fiscalia espanyola podrà, en el seu moment, «formular acusació pel tipus penal que fixa l'ordre de processament o pot optar per qualsevol de les qualificacions alternatives».Sobre aquestes qualificacions, a part de les de rebel·lió i sedició, el magistrat esmenta també la de desobediència, però per subratllar que aquesta «no serà» la que es formuli, «donada l'antijuridicitat que reflecteixen els fets».El magistrat del Suprem també explica als jutges alemanys les diferències entre rebel·lió (que requereix un alçament violent i públic) i la sedició, que suposa un alçament «públic i tumultuari» per impedir l'aplicació de les lleis. L'informe subratlla que «és un delicte que en si mateix no necessita violència i el bé jurídic protegit és l'ordre públic».Tot i això, el jutge acompanya l'escrit amb nombroses imatges per acreditar que, segons sosté, hi va haver violència. Llarena envia 74 vídeos de la concentració davant de la conselleria d'Economia el passat 20 de setembre, de l'1-O en diversos col·legis electorals, de talls de vies de comunicació, entre les quals l'AVE, i de situacions d'«agressions» o «assetjament i insult» als policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya.Segons La Vanguardia, van ser els mateixos jutges alemanys els que van sol·licitar aquest informe a Llarena. Ho van fer després d'adoptar mesures cautelars contra Puigdemont, deixar-lo en llibertat i descartar la rebel·lió. En aquell moment, el tribunal d'Schleswig-Holstein va comparar els fets de Catalunya amb les protestes multitudinàries per a l'ampliació de l'aeroport de Frankfurt.