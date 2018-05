El 'sí' a la independència torna a ser majoritari amb un 48% per davant del 43,7% que no la vol

Els partidaris d'un estat independent s'enfilen 7,2 punts mentre els detractors cauen en 10,2 punts respecte l'última enquesta del CEO

La relació amb Espanya, el principal problema

Els partidaris de la independència de Catalunya tornen a ser majoritaris i se situen en el 48%, segons la primera onada del Baròmetre de 2018 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). En canvi, els que no volen la independència es queden amb el 43,7%, a més de 5 punts de distància. Es tracta d'unes dades molt diferents a l'última enquesta del CEO del passat febrer, quan la mostra era més petita i, per tant, amb un marge d'error superior. Llavors els partidaris del 'no' superaven per primera vegada el llindar del 50% amb un 53,9% i el 'sí' a la independència es quedava amb el 40,8%. Així doncs, els favorables d'un estat independent s'enfilen 7,2 punts mentre que els detractors cauen en més de 10 punts respecte al febrer.Segons el director del CEO, Jordi Argelaguet, la dada és més comparable a la del resultat del darrer baròmetre, a l’octubre de 2017, quan el suport a la independència obtenia un 48,7% de suport i els contraris eren un 43,6%. Segons Argelaguet, amb aquesta enquesta la mostra és idèntica i el marge d’error també, mentre que l’enquesta del passat febrer tenia una mostra més petita i amb un marge d’error més elevat. «Després de l’1 d’octubre es va fer el darrer baròmetre. L’enquesta de gener era de context polític. Curiosament, era bastant semblant a la del juny anterior i la d’ara és semblant a la d’octubre de 2017. Haurem de veure la propera enquesta on estem realment, si a la banda alta o baixa de la independència», ha explicat Argelaguet.El director del CEO, a més, admet que hi ha «una certa oscil·lació» que ell atribueix a «un efecte de conjuntura política». «Al gener, el sobiranisme no estava en el millor moment, tenien candidats a la presó, a l’exili i problemes judicials, i estaven en un impàs. Ara no, es va capgirar la situació de Puigdemont a Alemanya i l’independentisme va tenir una pujada d’autoestima», explica.Més enllà de la pregunta que estrictament planteja la independència, el baròmetre pregunta també quina forma administrativa es creu que hauria de tenir Catalunya. Un 40,8% reclamen que sigui un estat independent, un 24% prefereix una comunitat autònoma d’Espanya, un 22,4% volen un estat dins una Espanya federal, i un 6,3% aposten per ser una regió d’Espanya. A més, també un altre 65,1% dels enquestats assegura que Catalunya té ara per ara «un nivell insuficient d’autonomia», mentre un 18,9% creu que té el que ha de tenir i un 6,4% diu que té «massa autonomia».Per últim, davant la pregunta sobre els problemes que els enquestats consideren més importants, les relacions entre Catalunya i Espanya continuen estant al capdavant, amb un 31,6%, seguides de la insatisfacció amb la política (27,2%) i l’atur i la precarietat laboral (13,3%).