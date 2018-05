Torrent està fent aquest matí la ronda de consultes telefòniques amb els grups parlamentaris i posteriorment convocarà formalment el ple

El ple d'investidura de Quim Torra com a candidat a la presidència de la Generalitat serà demà dissabte i dilluns se celebrarà la segona volta, segons ha pogut saber l'ACN. El president del Parlament, Roger Torrent, està fent aquest matí la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per constatar que el candidat designat per Carles Puigdemont és el que té més suports i posteriorment convocarà formalment el ple d'investidura. En la primera votació el candidat és investit si obté la majoria de vots del Parlament, a partir de 68, i en segona volta només es necessiten més vots a favor que en contra. Així doncs, perquè Torra sigui investit dilluns és imprescindible que la CUP mantingui l'abstenció dels seus quatre diputats.