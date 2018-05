Viggo Mortensen, nou soci d'Òmnium Cultural

L'entitat ja suma més de 115.000 socis

Actualitzada 10/05/2018 a les 09:37

L'actor nord-americà Viggo Mortensen s'ha fet soci d'Òmnium Cultural, segons un comunicat de l'entitat difós aquest dijous. «És un honor que donis suport a l'entitat que treballa per la cultura, la llengua i els drets civils a Catalunya», ha difós a través de les xarxes l'entitat amb una fotografia de l'actor conegut pel seu paper d'Àragorn a l'exitosa trilogia cinematogràfica d'El Senyor dels Anells dirigida per Peter Jackson. Mortensen ja es va sumar fa un any al manifest Let catalans Vote, un document que ha reunit més de mig centenar de personalitats de diferents àmbits -entre elles cinc premis Nobel- que demana fer possible el dret a decidir del poble de Catalunya. Òmnium Cultural ha comunicat que actualment ja compta amb més de 115.000 socis.Nascut a Nova York, Viggo Mortensen ha viscut llargues temporades a l'Argentina, Veneçuela i Dinamarca. L'actor nord-americà va debutar al món del teatre als Estats Units, i al cinema, després d'un primer paper de la mà de Woody Allen. Ha actuat a més d'una trentena de pel·lícules. Va ser però la trilogia de El Senyor dels Anells de Peter Jackson qui el va fer famós entre el gran públic.