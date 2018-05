Rivera aposta per mantenir el 155 encara que hi hagi investidura

Condiciona la retirada de l'aplicació de l'article al «compromís» del nou govern amb la Constitució

Actualitzada 10/05/2018 a les 11:39

El president de Cs, Albert Rivera, ha condicionat la retirada del 155 a que el nou govern que es constitueixi expressi el «compromís» de compliments amb la Constitució, l'Estatut i el respecte a la llei. En una entrevista a El Programa de Ana Rosa de Telecinco, Rivera ha discrepat de la postura del govern de Mariano Rajoy sobre retirar l'aplicació de l'article quan es formi govern i ha alertat que «no es tracta de sortir corrents sinó de garantir la Constitució». Per això Rivera, ha defensat que un cop hi hagi govern s'haurà de «vigilar què passa» abans de retirar el 155. D'altra banda, ha resposta les paraules de Rajoy sobre iniciar un procés de diàleg amb Catalunya assegurant que està d'acord si és per tractar els temes que parlaria amb qualsevol altra comunitat autònoma però no per «pactar amb nacionalistes».Rivera ha insistit que el 155 s'acabarà «si compleixen amb la Constitució» i ha rebutjat la idea que assegura que tenen al PP de «sortir corrents» de Catalunya quan hi hagi govern per la «crisi interna» que viuen els populars. «Encara que hi hagi govern no es pot aixecar el 155 fins que no hi hagi el compromís de compliment de l'Estatut, el respecte a la llei i la Constitució», ha sentenciat. Ha afegit que el procés serà «llarg» i que la situació a Catalunya «no canviarà en 15 minuts» i ha insistit que l'aixecament de l'article només té sentit si el nou govern diu que s'ha «equivocat» i descarta la via de l'anterior legislatura. «El dia que hi hagi un govern, sigui qui sigui de la quiniel,a haurem de tenir molt clar que haurem de ser més vigilants que mai», ha manifestat.També s'ha referit a les paraules de Rajoy sobre iniciar un diàleg amb Catalunya assegurant que hi estarà d'acord «si diàleg és aplicar la Constitució i l'Estat i parlar de finançament i infraestructures» però no per parlar sobre «privilegis». Ha afirmat també que ha de quedar molt clar que l'aplicació de la Constitució és «innegociable». A més, l'ha instat a parlar amb més gent a banda dels representants del futur govern perquè «hi ha més Catalunya més enllà del separatisme».Sobre la retirada del seu suport al govern de Rajoy, ha insistit que això passarà «si no aplica la Constitució» i ha assegurat que «qui trenca el consens és Rajoy». I és que segons el líder de Cs, fa quatre mesos que ell i Rajoy no parlen de Catalunya –quan abans assegura que ho feien més d'una vegada per setmana- i el president pren «decisions unilaterals». «El govern ha decidit pactar amb el PNB i ERC per sortir de l'embolic i a mi em sembla que l'embolic és no aplicar la Constitució de manera seriosa», ha declarat.Segons el líder de Cs, Rajoy s'està «entregant a trossos al PNB un altre cop» i s'ha mostrat també «convençut» que estan havent-hi converses amb ERC per tal que es formi govern a Catalunya quan abans millor. Així, ha dit que el que demana a l'executiu estatal és «no aixecar el peu de l'accelerador» i ha afegit que és «legítim» que Rajoy vulgui «sobreviure a qualsevol preu» però ha alertat que això no ho podrà fer amb els suports de Cs.Ha acusat el govern espanyol també de no facilitar-los informació sobre les factures en relació a l'1-O i ha dit que tot plegat els porta a pensar que ha pres una «decisió tàctica de supervivència de Rajoy». En aquest decisió ha inclòs la de que el nacionalisme sigui «el gran aliat» i ha dit que això és contrari a Cs. «Si Rajoy decideix allunyar-se, estarem a l'oposició», ha sentenciat.Rivera ha reivindicat que la relació del govern de Rajoy amb ells hauria de ser «més fluida» perquè són el partit que li ha donat suport a la investidura i als pressupostos, entre d'altres, i ha lamentat que la política del PP es basi en les enquestes.