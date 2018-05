Puigdemont convoca la direcció del PDeCAT divendres a Berlín hores abans de comunicar el nom del quart candidat

Pascal, Munté i Conesa viatgen avui al vespre perquè el líder de JxCat els informi de la decisió per desbloquejar la investidura

Actualitzada 10/05/2018 a les 13:14

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocat la direcció del PDeCAT per demà divendres a Berlín, tal i com ha pogut saber l'ACN. La coordinadora general del partit, Marta Pascal; la presidenta, Neus Munté; i la presidenta del Consell Nacional de la formació, Mercè Conesa, viatjaran aquest vespre a la capital d'Alemanya, tal i com han confirmat fonts del Partit Demòcrata. La reunió tindrà lloc demà, i després les tres dirigents independentistes tornaran cap a Barcelona. S'espera que Puigdemont els comuniqui el nom del quart candidat a la investidura, hores abans que el propi president destituït pel 155 ho faci públic. Aquest anunci es podria produir entre demà i dissabte.L'anomenat pla D ha de servir per desbloquejar la investidura, permetre la formació d'un Govern i evitar la repetició d'eleccions. Sobre la taula, els noms que ara mateix agafen més força són els de la portaveu del grup parlamentari, Elsa Artadi; l'independent Quim Torra; l'exalcalde i exdirigent d'ICV Toni Morral; i el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa. D'altra banda, continua la incertesa sobre si el ple d'investidura començaria aquest dissabte -primera volta-, per acabar dilluns si fes falta una segona volta -tal com es preveu-, o bé si la sessió plenària es faria dilluns i dimecres.