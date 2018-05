El president destituït i líder de JxCat ho ha anunciat a través d'un vídeo a Twitter

Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de maig de 2018

Del Born a Sant Jaume

El president destituït i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciat el nou candidat a través d'un vídeo al seu compte de Twitter. El líder de la formació, Carles Puigdemont, ha escollit a Quim Torra, advocat, escriptor i editor (Blanes, 1962) perquè assumeixi la responsabilitat durant els «propers dies», tal i com ha apuntat en un missatge que ha fet arribar des de Berlín i a través de les xarxes socials.El president destituït ha apuntat que Torra té ara la responsabilitat de garantir el respecte i desplegar el mandat de l'1-O. A més, en el vídeo difós per les xarxes, Puigdemont remarca que en Torra recaurà la governança «a l'interior». El líder de JxCat també ha avisat que ara s'enceta un període de «provisionalitat» marcat per les «condicions imposades per l'Estat». Finalment, Puigdemont ha interpel·lat a Twitter el qui es convertirà en el seu successor i en 131è president del Govern: «T'agraeixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes».Torra (Blanes, 1962) serà el 131è president de la Generalitat. Va anar de número 11 a les llistes de JxCat per Barcelona. Home de la confiança de Carles Puigdemont, fonts del grup parlamentari el descriuen com un dels independents amb un discurs més contundent i «nítidament republicà». Fonts properes a Torra destaquen que compleix el perfil d'un president del Govern que assegurarà l'enllaç amb Puigdemont des de «l'exili», i que serà coherent amb el discurs del seu antecessor a la Generalitat. Encaixa, doncs, amb l'estratègia de JxCat d'apostar per una figura transitòria que entengui que el president «legítim» és Puigdemont. S'espera que Torra sigui investit a principis de la setmana que ve, possiblement després d'una segona volta.Al primer ple de la legislatura, l'1 de març, Torra va destacar per un discurs contundent i reivindicatiu. Va afirmar que si Puigdemont encara no era president «és perquè tots els poders de l'Estat s'han mobilitzat per impedir-ho». «Només amb la República serem lliures» i «més que un estat de dret, és un Estat que tira pel dret», va subratllat des del faristol. Així mateix, es va preguntar retòricament «què li passa a l'Estat amb els presidents de Catalunya», i va recordar que la majoria dels caps de la Generalitat han estat «jutjats, empresonats o exiliats». En el ple del 24 de març, i després del nou empresonament de Jordi Turull -aleshores candidat a la investidura-, Torra va tornar a intervenir al saló de sessions per sentenciar: «Ens volen muts, silenciats i atemorits. Més de 900 investigats per voler votar».Torra va dirigir el Born Centre Cultural del 2012 al 2015, any que va presidir Òmnium, en substitució de Muriel Casals. El 2016 va ser nomenat director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat. El mateix any va presentar-se a les eleccions al Secretariat Nacional de l'ANC, però la incompatibilitat amb el càrrec públic de director del Centre d'Estudis el va obligar a renunciar, un mes després de ser escollit secretari. En aquells comicis Torra formava part d'una candidatura per desbancar Jordi Sànchez com a president de l'entitat. També dirigeix la Revista de Catalunya i col·labora amb la publicació digital Esguard. A més, el futur cap del Govern va crear l'editorial A Contra Vent (2008) i el 2009 va guanyar el premi Carles Rahola d'assaig per Viatge involuntari a la Catalunya impossible.