El TC manté el vot delegat de Comín i Puigdemont

L'alt tribunal considera que no «s'aprecia la urgència excepcional» que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes

Actualitzada 10/05/2018 a les 16:03

El ple del Tribunal Contitucional (TC) ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara del PPC que demanava suspendre el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín. No obstant, el ple no ha dictat les mesures cautelars i, per tant, la delegació del vot dels dos diputats continua vigent. A la providència, els magistrats apunten que no «s'aprecia la urgència excepcional» que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes. El ple obre una peça separada i dona un termini de tres dies a la Fiscalia i al recorrent perquè presentin al·legacions.El PPC va presentar fa dues setmanes el seu recurs per denunciar la «violació» dels drets dels diputats després que la Mesa hagués validat la delegació de vot per a Comín i Puigdemont. La formació d'Albiol va acudir al TC per separat de Cs, que també va presentar un recurs d'empara per a Comín i Puigdemont.Ara, el TC ha admès el recurs d'empara del PPC però manté el vot delegat de Comín i Puigdemont. Els magistrats consideren que «el recurs planteja un problema que afecta una faceta d'un dret fonamental susceptible d'empara sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal» i afegeixen que «l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret en plantejar una qüestió jurídica rellevant que té, a més, unes conseqüències polítiques generals». No obstant, els magistrats consideren que no «s'aprecia la urgència excepcional» que requereix la llei per aplicar mesures cautelaríssimes.A la providència, dona deu dies al Parlament perquè remeti els acords als quals fa referència el recurs de PPC i també dona el mateix termini perquè comparegui en el cas tothom que vulgui, excepte la part recurrent. També obre una peça separada i dona un termini de tres dies a la Fiscalia i al recorrent perquè presentin al·legacions.